Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de potentie van Kimi Antonelli, die nog veel groter is dan het winnen van races zoals in China! Want een titel, ja, die zit er ook in.

Ik had ‘m al hoog op mijn lijstje staan: Kimi Antonelli. En velen met mij, want al veel langer is duidelijk hoe talentvol hij is. Je weet nooit zeker of de potentie er ook in Formule 1 uitkomt, maar bij Antonelli waren de verwachtingen groot. In China zag je hoe hij die waarmaakt. Prima gereden, prima overwinning. En niet zomaar een overwinning. Er zit misschien wel meer in: hij kan ook zomaar kampioen worden.

Dat weet George Russell ook heus, zijn teamgenoot bij Mercedes. En over Russell gesproken: die had toch even een klein schrikmomentje zaterdag in de kwalificatie. Ineens was daar een probleem met de auto. Het kwam nog goed voor Russell, hij kwalificeerde zich als tweede. Maar toch: het bewijst dat zelfs het qua snelheid oppermachtige Mercedes niet per se de garantie heeft van een betrouwbare auto.

Pijnlijk

Sterker nog: tot nu toe zien we dat ieder team, ieder merk, wel iets van problemen tegen is gekomen. Neem de problemen bij McLaren. Wat was het zuur dat zowel Lando Norris als Oscar Piastri niet kon starten. Pijnlijk. Zeker als je ziet dat Piastri in de eerste twee GP”s dus nog geen meter heeft gereden door de crash op weg naar de grid vorige week en het probleem dit keer.

Opvallend trouwens dat het bij geen van de titelkandidaten van vorig jaar tot nu toe wil vlotten. Want het was al snel duidelijk dat dit voor Max Verstappen ook geen topweekend zou worden. En ook hier zie je dat Ford en Red Bull met de eigen krachtbronnen problemen hebben of onderdelen ervan. Vorige week al een uitvalbeurt van Isack Hadjar, nu van Max. Het schiet nog niet echt op. En over een eventuele kans op de titel, nou, laten we het daar vooral maar niet over hebben.

Oplossingen

Wie weet dat de teams binnenkort wat stappen kunnen zetten. Door het wegvallen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië hebben ze wat mogelijkheden om dingen te onderzoeken, problemen te verhelpen. Of juist nieuwe op te sporen. Het lijkt mooi, iets meer tijd hebben voor zulke zaken. Anderzijds is het zo dat je niet kunt rijden en dus niet kan testen of bedachte oplossingen bijvoorbeeld ook echt op de baan werken. Dat zal dus pas later blijken.

Maar éérst: Japan, binnenkort. Reken maar dat Mercedes dan echt nog wel de snelste auto heeft, het gat is enorm. Zelfs naar Ferrari. Maar je ziet het met het aantal uitvallers of zelfs niet eens gestarte auto’s: betrouwbaarheid is echt een ding dit seizoen, zeker in het begin. Ook Mercedes kan zich dus nog niet rijk rekenen.

