Nico Rosberg noemt WK-leider Kimi Antonelli de ‘ultieme underdog’. De jonge Italiaan pakte met twee opeenvolgende zeges in Shanghai en Suzuka de leiding in het kampioenschap; teamgenoot George Russell volgt op de tweede plaats. Het seizoen is echter nog lang en meerdere oud-gedienden twijfelen of Antonelli de druk van een titelstrijd kan weerstaan. Eddie Irvine is er echter van overtuigd dat de Italiaan kan zegevieren, al verwacht hij ook de nodige incidenten.

Een nieuwe titelstrijd gloort in de Formule 1. Binnen de Mercedes-gelederen dreigt – à la Hamilton versus Rosberg – een nieuwe Silver War uit te breken. George Russell, voorafgaand aan het nieuwe F1-seizoen de grote favoriet, ging sterk van start met een overwinning in Melbourne. Zijn jongere teamgenoot, de 19-jarige Kimi Antonelli, won echter in China én Japan en staat nu negen WK-punten boven de Engelsman. Onder oud-coureurs heerst verdeeldheid over de titelkansen van Antonelli.

Juan Pablo Montoya liet eerder weten dat Antonelli ’te jong’ is om een gooi te doen naar het wereldkampioenschap; hij mist de jarenlange ervaring van Russell. Deze week deed Robert Kubica eveneens een opvallende uitspraak. De Poolse ex-F1-coureur ziet Antonelli als titelkandidaat, maar riep hem tegelijkertijd op zich volledig te focussen op het kampioenschap. “Ik zie hem af en toe te veel onzin uithalen op Instagram”, reageerde hij streng.

Ultieme underdog

Nico Rosberg, die in 2016 de titel won met Mercedes, is benieuwd hoe het huidige seizoen zal uitpakken. Hij laat bovendien doorschemeren dat hij wellicht een lichte voorkeur heeft voor Antonelli. “Wat een geweldig verhaal”, jubelde de Duitser tegenover Bloomberg in San Francisco. “De 19-jarige Kimi Antonelli, de ultieme underdog, staat na drie races aan de leiding van het wereldkampioenschap. Het is fantastisch, hij heeft zoveel fans. Zelfs gisteren hier op een persconferentie: er waren enorm veel Mercedes- en Kimi Antonelli-fans toen ik het podium op liep. Dat is mooi om te zien.”

Eddie Irvine, die in 1999 nipt naast de titel greep met Ferrari, verwacht vooral nieuwe incidenten tussen de beide Mercedes-coureurs. “Antonelli is een serieuze titelkandidaat, maar het is nog te vroeg om voorspellingen te doen over hoe het seizoen zal eindigen”, verklaarde hij aan Gazzetta dello Sport. “Ik ben er honderd procent zeker van dat er incidenten zullen komen”, reageerde Irvine desgevraagd. “De inzet is te hoog en de coureurs zijn aan elkaar gewaagd. Daarom kan Toto Wolff niet ingrijpen met teamorders. Hij heeft al zeer gespannen situaties meegemaakt toen Lewis Hamilton met Nico Rosberg vocht, en later met Max Verstappen. Tijdens die laatste tweestrijd was er al het zware ongeluk op Silverstone.”

