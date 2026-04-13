Oud-coureur Robert Kubica roept Kimi Antonelli op om gefocust te blijven op de huidige titelstrijd met teamgenoot George Russell. De Pool vindt dat Antonelli zich te veel bezighoudt met randzaken, waaronder zijn sociale media. Het jonge Mercedes-talent leidt momenteel het kampioenschap, maar het F1-seizoen is feitelijk nog maar net begonnen. De vraag is of Antonelli zijn vorm uit de eerste drie Grands Prix kan vasthouden na de voorjaarsstop.

In gesprek met het Italiaanse SportMediaset spreekt Kubica de jonge Antonelli streng toe. “Ik hoop dat hij zich volledig op het racen concentreert”, verklaarde hij nadrukkelijk. “Ik zie hem af en toe te veel onzin uithalen op Instagram. Hoewel dat zeker de aandacht trekt, moet hij daar nu geen energie aan verspillen. Zijn enige focus moet liggen op het winnen van het kampioenschap.” Na opeenvolgende overwinningen in China en Japan heeft Antonelli een voorsprong van negen WK-punten op George Russell.

Vertrouwen in Antonelli

Anders dan sommige andere kenners denkt Kubica dat Antonelli wél de kwaliteiten heeft om het kampioenschap naar zich toe te trekken. “Ik zie niet in waarom hij het niet zou kunnen”, vervolgde de Pool. “Formule 1 is een sport die gepaard gaat met immense druk. Hij heeft daar in het verleden al veel mee te maken gehad, vooral vorig jaar. Maar hij is omringd door mensen die om hem geven, die veel tijd en geld in hem hebben geïnvesteerd en zijn uitzonderlijke talent erkennen. Nu betaalt hij dat vertrouwen terug.”

Kubica gold tijdens zijn eerste F1-jaren zelf ook als een veelbelovend talent. Na zijn debuut in 2006 won hij in 2008 zijn eerste Grand Prix in Canada. In 2011 maakte een bijna fatale rallycrash echter abrupt een einde aan zijn F1-loopbaan. Toch keerde hij in 2019 verrassend terug bij Williams, waar hij de eerste teamgenoot van George Russell werd. Na één seizoen bij de Britse renstal nam hij opnieuw afscheid van de sport. Vorig jaar tekende hij met Ferrari voor een sprookjesachtige overwinning tijdens de 24 uur van Le Mans.

