Met zijn tweede overwinning op rij werd Kimi Antonelli de jongste WK-leider ooit. Dankzij zijn triomf in Japan geniet de 19-jarige Italiaan een voorsprong van negen punten op teamgenoot George Russell. De vraag is nu of de tiener de druk van een titelstrijd kan weerstaan. Juan Pablo Montoya vreest dat Antonelli vroeg of laat zal moeten zwichten voor de meer ervaren concurrentie; de Mercedes-coureur zou simpelweg te jong zijn.

Tijdens de GP van China was Kimi Antonelli vanaf poleposition oppermachtig. Op enkele schoonheidsfoutjes na tekende hij voor een overtuigende eerste overwinning in de Formule 1. In Japan voegde hij daar direct een nieuwe zege aan toe. Nadat hij opnieuw vanaf poleposition vertrok, verloor hij aanvankelijk veel terrein. Hij profiteerde echter van een safetycarfase en wist zo alsnog een tweede triomf veilig te stellen. Daarmee nam hij bovendien de leiding in het coureursklassement over van teamgenoot George Russell. De vraag is of er een nieuwe titelstrijd zal losbarsten binnen de Mercedes-gelederen.

Jager en prooi

Oud-coureur Juan Pablo Montoya vreest van niet. In een interview met een gokplatform legde de Colombiaan uit dat Antonelli nog te jong is. “Ik denk niet dat Antonelli wereldkampioen zal worden”, verklaarde hij desgevraagd.

“Als hij zich realiseert dat hij aan de leiding staat in het kampioenschap, denk ik dat de druk hem te veel wordt. Hij is nog erg jong en heeft nog nooit zoiets meegemaakt”, lichtte hij toe. “Daarbij is het veel gemakkelijker om de jager te zijn dan de prooi”, doelde Montoya op de rol van Russell. “Als prooi verlies je gemakkelijk de controle en dan ga je fouten maken.”

