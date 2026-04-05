Mercedes-coureur Kimi Antonelli won dit seizoen zijn allereerste Grand Prix. Tijdens de tweede ronde van het kampioenschap in China kwam hij als eerste over de streep. Niet veel later volgde nog een zege in Japan, waarmee hij de leiding in het klassement afpakte van teamgenoot George Russell. Toch blijft die eerste overwinning het meest speciaal voor de jonge Italiaan. In Suzuka onthulde hij hoe hij werd overspoeld met felicitaties, ook van grote namen uit de sportwereld.

De media in Suzuka vroegen Antonelli of hij al was bekomen van zijn eerste F1-zege. “Ja, inmiddels wel, maar het heeft even geduurd”, lachte hij. “Het was echt de beste dag van mijn leven, want ik werk hier al naartoe sinds ik als kind begon met karten. Het was een ongelooflijk gevoel om eindelijk die eerste overwinning te behalen. Ik had zoiets nog nooit eerder meegemaakt.”

De Italiaanse tiener, die na zijn tweede triomf in Japan de jongste leider ooit in het wereldkampioenschap werd, werd gevraagd naar het aantal felicitaties dat hij had ontvangen. “Heel veel”, grijnsde hij. “Ik had meer dan duizend berichten op mijn telefoon.” Onder die berichten bevonden zich gelukwensen van enkele van de meest gevierde sportfiguren van Italië. “Mijn idool Valentino Rossi heeft me geschreven. Dat was echt bijzonder. Maar Jannik Sinner stuurde me ook een heel aardig bericht. Bovendien droeg hij zijn speech na de finale van Indian Wells zelfs op aan mijn overwinning. Dat was echt gaaf.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

