Andrea Kimi Antonelli kent een succesvolle start van zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur is inmiddels zelfs de leider in het wereldkampioenschap, na twee Grand Prix-zeges op rij in China en Japan. Volgens Kimi Antonelli brengt zijn ervaring in de koningsklasse ook een aantal veranderingen met zich mee. Zo voorzien wereldkampioenen Lewis Hamilton en Max Verstappen de jonge coureur niet langer van advies.

Andrea Kimi Antonelli is in zijn tweede seizoen in de Formule 1 officieel de jongste kampioenschapsleider ooit. De jonge Italiaan won de afgelopen twee Grands Prix op rij, en stootte zo zijn teamgenoot George Russell van de troon. Een contrast met vorig jaar, toen Kimi Antonelli nog bezig was met zijn eerste kilometers in de Formule 1, en onder meer op advies van wereldkampioenen Lewis Hamilton en Max Verstappen kon rekenen.

“Vorig jaar waren ze heel open en hebben ze me geholpen”, onthult de Mercedes-coureur aan BILD. “Maar nu zijn ze daarmee gestopt.”



De Italiaan vertelt nog wel wat hij precies van de zevenvoudig wereldkampioen heeft geleerd. “Dat ik altijd mezelf moet blijven en dat ik er plezier in moet hebben om snel te zijn. De druk in deze omgeving is zo groot dat je beide dingen snel kunt vergeten.”

Vader Marco

Iemand die nog wel de steunpilaar is voor Kimi Antonelli is zijn vader, Marco Antonelli. “Hij is, net als mijn hele familie, heel belangrijk voor mij”, vervolgt de jongste kampioenschapsleider. “Voor hen ben ik nog steeds Kimi en niet de Formule 1-coureur. Maar natuurlijk praten we ook over het racen. Als ik een fout maak, krijg ik dat ook te horen”, vertelt hij lachend. “Hij heeft me geleerd dat ik – of ik nu een goed of slecht resultaat heb behaald – altijd naar meer moet streven. Dat ik moet analyseren waar ik op het circuit prestaties heb laten liggen. Maar ook dat ik moet analyseren waar ik goed was en waarom.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.