Nigel Mansell hoopt dat Lewis Hamilton erin slaagt om zijn felbegeerde achtste rijderstitel te winnen met Ferrari. De gelauwerde Brit heeft sinds 2021 niet meer meegestreden om het kampioenschap. Bovendien leverde zijn overstap naar Ferrari hem vorig jaar weinig succes op. In het huidige F1-seizoen lijkt Hamilton echter op te leven; in Shanghai stond hij voor het eerst op het podium met de Scuderia. “Hij is weer helemaal opgeladen”, oordeelt Mansell.

De oud-kampioen – die in 1992 zijn enige wereldtitel won met Williams – was onlangs te gast in een uitzending van Sky Sports, waar hij het huidige F1-kampioenschap analyseerde. “Ik ga romantisch doen: ik zou graag zien dat Lewis (Hamilton, red.) het kampioenschap wint”, grijnsde hij. “Iemand als Norris heeft nog zoveel jaren te gaan; die kan heus nog wel een titel winnen. Dus ja, kom op, Lewis”, richtte Mansell zich tot de Britse vedette. “Het zou zoiets bijzonders zijn. Je hebt al zoveel bereikt, maak het nu gewoon af.”

Hamilton in topvorm

“Lewis verkeert weer in topvorm”, vervolgde de oud-kampioen. “Ik ben een enorme fan. Hij heeft een briljante carrière achter de rug en het is fantastisch wat hij nu doet. Hij is weer helemaal opgeladen. Daarbij heeft Ferrari uitstekend werk geleverd in de winter; ze staan er goed voor, al is Mercedes natuurlijk de favoriet.” Op basis van de eerste races in Melbourne, Shanghai en Suzuka moet Hamilton voorlopig de snellere Silberpfeile voor zich dulden.

Mansell ziet echter kansen wanneer de F1-reglementen mogelijk worden aangepast. “Ik denk dat het zomaar heel spannend kan worden tegen de tijd dat we in Silverstone zijn, zeker als de reglementen worden aangepast”, blikte hij vooruit. “Ik hoop op een epische race met zes of zeven coureurs die kans maken op de overwinning. Dat is gewoon geweldig.” Hamilton kan zijn eigen record verbreken wanneer hij tijdens zijn thuisrace voor de tiende keer zegeviert.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.