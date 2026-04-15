Charles Leclerc geeft toe dat de laatste momenten in de aanloop naar een racestart nog altijd de moeilijkste zijn voor een F1-coureur. Anders dan andere atleten, die zich kunnen afzonderen of worden afgeschermd vlak voordat ze moeten presteren, staat Leclerc continu in de schijnwerpers. Zelfs in zijn achtste jaar in de koningsklasse erkent de Monegask dat dit een van de lastigste aspecten van de sport blijft.

“De startgrid betreden, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen in onze sport is”, onthulde Leclerc in een interview voor de BSMT-podcast. “We rijden twee of drie rondjes om naar de grid te komen, dan stoppen we en stappen we uit de auto. Vanaf dat moment hebben we ongeveer twintig minuten om met de ingenieurs te praten, de laatste briefing te doen en ons voor te bereiden voordat we weer instappen. In die minuten op de grid zijn er duizenden mensen, onder wie sponsors en fans die om foto’s vragen en een praatje willen maken.”

Bubbel

“Tegelijkertijd krijg ik alle informatie die ik nodig heb voor de race”, lichtte Leclerc toe. “Het is dus essentieel om in mijn eigen bubbel te blijven, en dat is uiteindelijk het moeilijkste.” Hij legde uit dat hij zich in zijn juniorcarrière totaal niet heeft kunnen voorbereiden op deze aandacht. “Ik moest mijn aanpak compleet veranderen toen ik de Formule 2 verruilde voor de Formule 1”, voegde hij eraan toe. “In de Formule 2 kent niemand je; je werkt je hele carrière relatief in de luwte, je stapt in de auto en dat was het.”

“Dan kom je in de Formule 1 terecht en staan er opeens honderdduizenden mensen om je heen”, vervolgde Leclerc. “Dat was erg lastig in de eerste races, maar gelukkig wende het snel. Toch blijft het heel erg moeilijk”, gaf hij toe. De achtvoudig Grand Prix-winnaar probeert zich mentaal voor te bereiden met een vaste routine voorafgaand aan een race. “Een halfuur voordat ik in de auto stap, volg ik eigenlijk altijd dezelfde routine: ik neem een koude douche, doe een warming-up, enzovoort. Door dat steeds te herhalen, kan ik mezelf even ‘resetten’ en in de juiste mindset komen.”

