WK-leider Andrea Kimi Antonelli heeft zaterdag de pole position gepakt voor de Grand Prix van Monaco. De jonge Italiaan van Mercedes bleef Max Verstappen en Lewis Hamilton nipt voor. “Het was zo’n ronde die je magisch noemt,” zegt Antonelli na afloop.

Monaco vraagt meer van een coureur dan welk ander circuit ter wereld. De muren komen dichterbij naarmate je sneller gaat, het vertrouwen moet groeien terwijl de marge krimpt. Antonelli omschrijft het als een proces dat het hele weekend zijn aanloop neemt: “Het begint al in de trainingen, waarin je de limiet steeds meer opzoekt. Om dan die laatste twee tienden eruit te persen, is echt niet gemakkelijk.” En toch lukte het. Zijn slotrun was goed genoeg, al scheelde het na de eerste Q3-run maar één duizendste van een seconde met Verstappen. “M’n laatste ronde ging goed en ik hoopte dat het voldoende zou zijn, het was echt close.”

Lees ook: Kwalificatie GP Monaco: Antonelli troeft Verstappen nipt af in zinderend duel

Opvallend aan deze pole was de sprong die Mercedes van vrijdag op zaterdag maakte. Na een moeizame vrijdag wist het team de auto radicaal te verbeteren. “Gisteren worstelden we nog wat op het circuit. Vandaag hebben we een grote stap voorwaarts kunnen zetten”, vertelt de jonge Italiaan opgelicht. “Ik kijk uit naar morgen!”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.