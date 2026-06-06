Lewis Hamilton start morgen de Grand Prix van Monaco als derde. Hij heeft zich achter Kimi Antonelli en Max Verstappen gekwalificeerd. Voor Ferrari – die toch wel de favoriet was voor een pole position dit weekend – was het een lastige kwalificatie, maar toch kijkt Hamilton positief vooruit. “Ik heb alles gegeven”, aldus Hamilton.

Lewis Hamilton heeft zich als derde gekwalificeerd voor de race in Monaco. De Brit ziet in dat de kwalificatie lastig was, omdat ze weinig hadden veranderd tussen de sessies door. “Het was moeilijk voor ons. We zagen er sterk uit in de kwalificatie en we hebben eigenlijk weinig veranderd, maar de auto was volledig anders. Dus daar moeten we nog even naar kijken, maar ik heb alles gegeven”, vertelt Hamilton na de kwalificatie in Monte Carlo.

Hamilton had gehoopt op pole position, maar zag dat Kimi Antonelli en Max Verstappen hem net te snel af waren. “Max had een goede ronde en daarna ook nog Kimi. Het is geweldig om te zien hoe dicht bij elkaar we allemaal zitten. Ik denk dat we iets hebben verloren en dat we dat moeten oplossen. We zitten in het gevecht, maar ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen in de toekomst”, aldus Hamilton.

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