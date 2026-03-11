Ook Toto Wolff roept toch op tot reglementswijzigingen na de GP Australië. De Oostenrijker wees eerder nog alle kritische coureurs terecht na de race in Melbourne, en stelde dat het belang van de F1-fans voorop moest staan. Toch zegt Wolff in de aanloop naar de GP China dat er nog wat ‘dingen moeten worden aangepast en verbeterd’ aan het reglement. ‘Maar dat is een normaal onderdeel van het proces en het is belangrijk dat we naar de fans luisteren’, herhaalt hij wel.

Mercedes staat voor de eerste keer sinds 2021 weer aan de leiding in beide kampioenschappen. George Russell won de eerste race van het jaar in Melbourne, en mag zich zo voor het eerst in zijn carrière de kampioenschapsleider noemen. De Mercedes-coureur kon naar de overwinning rijden in de eerste Grand Prix waarbij de nieuwe Formule 1-regels golden. Ook teambaas Toto Wolff geeft achteraf toe dat verbeteringen daarom nog wel nodig zijn aan de reglementen. “Zoals altijd bij een grote verandering zijn er dingen die moeten worden aangepast en verbeterd”, vertelt de Oostenrijker in de voorbeschouwing op de GP China.



LEES OOK: Toto Wolff wijst kritische coureurs terecht: ‘Belang van F1-fans staat voorop’

“Maar dat is een normaal onderdeel van het proces. Het is belangrijk dat we naar de fans luisteren en begrijpen wat voor hen belangrijk is”, herhaalt Wolff zijn eerdere uitspraken. Volgens de Oostenrijker moet het belang van fans voorop staan. “Er werd volop geracet en de coureurs werden uitgedaagd om het maximale uit hun auto’s te halen. Naarmate de teams meer kennis opdoen en het deelnemersveld dichter bij elkaar komt, ben ik ervan overtuigd dat het alleen maar beter zal worden.”

‘Strijd aan de kop met Ferrari’

Mercedes kende in ieder geval alvast een vliegende start met de eerste zege op zak. Het team trok bovendien veel lering uit de uitdagingen die het Australische raceweekend bood. In Shanghai staat de Formule 1 echter een nieuwe uitdaging te wachten, in de vorm van een sprintweekend. “Aangezien er slechts een uur vrije training zal zijn, zal het nog moeilijker worden om de auto in goede staat te krijgen voor de eerste competitieve sessie”, denkt Wolff. “We zagen afgelopen weekend een spannende strijd aan de kop met Ferrari. Maar ook met verschillende andere teams die hun volledige potentieel nog niet eerder lieten zien. We weten dat we een echte strijd te wachten staat. Hopelijk kunnen we als sport dit weekend weer een mooie show neerzetten.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.