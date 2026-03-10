Het regende kritiek na afloop van de eerste Grand Prix van 2026. De nieuwe F1-reglementen konden maar weinig coureurs bekoren in Australië. Max Verstappen sprak van ‘Mario Kart-achtige’ scenario’s en regerend wereldkampioen Lando Norris had het over ‘de slechtste auto’s ooit’. Teambaas Toto Wolff, die met Mercedes een één-tweetje noteerde in Australië, wijst alle criticasters terecht en benadrukt dat de fanbeleving leidend moet zijn.

Wolff werd na afloop van het raceweekend gevraagd naar de aanhoudende kritiek vanuit het rijdersveld. “Over de vorige generatie auto’s zijn de coureurs nooit positief geweest”, zei hij tegenover de media. “Niemand heeft ooit gezegd dat dat de beste auto’s waren”, reageerde Wolff specifiek op de uitspraken van Norris. “We zijn vaak erg nostalgisch en kijken door een roze bril naar het verleden. Maar uiteindelijk zijn we allemaal aandeelhouders in deze sport”, wees hij de coureurs terecht.

“We moeten een geweldig spektakel hebben”, legde hij uit. “De beste auto’s ter wereld voor de beste coureurs. Daarom moeten we gewoon naar het hele product kijken. Natuurlijk is het perspectief van de coureurs belangrijk, maar Stefano Domenicali (F1-CEO, red.) zal altijd zeggen dat de mening van de fans de leidraad is. Daar moeten we naar kijken. Als er iets moet worden aangepast, denk ik dat we in de Formule 1 de flexibiliteit hebben om die beslissingen altijd te nemen”, voegde Wolff eraan toe. De FIA wil het aankomende raceweekend in China afwachten voordat zij in gesprek gaat met de teams over eventuele aanpassingen. Dat bevestigde topman Nikolas Tombazis deze week.

Mercedes uiterst competitief

Uiteraard moeten de uitspraken van Toto Wolff met een korreltje zout worden genomen. Het is immers duidelijk dat Mercedes voorlopig het meest competitieve pakket in handen heeft: George Russell en Kimi Antonelli claimden een overtuigend één-tweetje in Melbourne. Bovendien hebben veel trouwe F1-fans zich allang aangesloten bij Verstappen en Norris; op sociale media heerst grote onvrede over het nieuwe reglement.

“Op dit moment kan ons team heel tevreden zijn”, gaf Wolff toe. “We hebben een ongelooflijke zegereeks gehad met die acht kampioenschappen”, doelde hij op de dominantie tussen 2014 en 2020, “maar daarna volgde een aantal heel moeilijke jaren. Natuurlijk hebben we nog steeds races gewonnen, maar een één-tweetje zoals deze betekent dat je echt voor de wereldtitel kunt gaan vechten. Dat hebben we lang niet kunnen zeggen. Na die moeilijke jaren zijn we alleen maar dankbaarder geworden”, besloot hij. “Ik ben gewoon heel blij voor iedereen.”

