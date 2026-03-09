De FIA gaat mogelijk tijdens de GP van Japan al wijzigingen doorvoeren in het F1-reglement. Na de seizoensopener in Australië werd duidelijk dat de meningen nog steeds verdeeld zijn over de nieuwe auto’s en – met name – de motoren. Het complexe energiebeheer leidde volgens sommigen tot artificiële inhaalacties, onbetrouwbare auto’s en zelfs gevaarlijke situaties. Na het raceweekend in China staan er gesprekken gepland tussen de FIA en de teams.

Hoewel de nieuwe, wendbaardere chassis overwegend positief worden ontvangen, richt de kritiek zich vooral op de motoren en het energiemanagement. Volgens verschillende coureurs speelt het beheer van de batterij een te grote rol in de prestaties, waardoor zij moeten racen op een manier die weinig natuurlijk aanvoelt. Ook werd er na de openingsrace in Melbourne geklaagd dat veel inhaalacties kunstmatig aanvoelden, terwijl tegelijkertijd werd gewaarschuwd voor mogelijke veiligheidsrisico’s door grote snelheidsverschillen tussen auto’s met verschillende energieniveaus.

Mogelijk aanpassingen in Japan

De FIA en de Formule 1 erkennen dat de huidige balans tussen energie opwekken en inzetten mogelijk niet ideaal is, maar willen niet overhaast ingrijpen. Albert Park in Melbourne behoort immers tot de circuits waar energiemanagement het moeilijkst is. Men wil eerst meer data verzamelen: na de aankomende GP van China wordt geëvalueerd of er ingrepen nodig zijn. Eventuele dringende aanpassingen zouden dan al voor de derde ronde in Japan kunnen worden doorgevoerd, met verdere wijzigingen later in het seizoen.

Volgens FIA-directeur Nikolas Tombazis liggen er verschillende opties op tafel. “De teams waren het er unaniem over eens dat we de huidige regels voor de eerste paar races moeten handhaven en de zaak opnieuw moeten bekijken wanneer we meer data hebben”, liet hij weten. “Na China willen we de situatie rond het energiebeheer herzien. We hebben een paar troeven achter de hand, maar we wilden niet impulsief zijn en die al vlak voor de eerste race introduceren. Na China gaan we met de teams in overleg.”

Mening van de fans is leidend

Mercedes-teambaas Toto Wolff sloot aanpassingen niet uit, ondanks de sterke start van zijn team in Australië; de Silberpfeile noteerden een één-tweetje in Melbourne. Volgens hem moet vooral gekeken worden naar wat het beste is voor de fans. “We moeten een geweldig spektakel hebben”, legde hij uit. “De beste auto’s ter wereld voor de beste coureurs. Daarom moeten we gewoon naar het hele product kijken. Natuurlijk is het perspectief van de coureurs belangrijk, maar Stefano Domenicali (F1-CEO, red.) zal altijd zeggen dat de mening van de fans de leidraad is. Daar moeten we naar kijken. Als er iets moet worden aangepast, denk ik dat we in de Formule 1 de flexibiliteit hebben om die beslissingen altijd te nemen.”

Verschillende coureurs roepen ook op om de veiligheid in acht te nemen. Zo blijven de racestarts een heikel punt. Zondag wist Franco Colapinto een grote crash te voorkomen door op het nippertje uit te wijken voor Liam Lawson. Laatstgenoemde kampte met motorproblemen en kwam niet goed van zijn plek. Lando Norris waarschuwde na afloop van de race eveneens voor snelheidsverschillen op de baan. “Soms bestaan er verschillen van 30, 40 of zelfs 50 kilometer per uur”, merkte hij op. “Als iemand met zo’n snelheid tegen je aanrijdt, vlieg je zo over de vangrail heen. Dat is een vreselijke gedachte.”

