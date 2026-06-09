Mercedes heeft bevestigd dat Kimi Antonelli de eerste vrije training voor de GP van Barcelona-Catalonië dit weekend overslaat. Test- en reservecoureur Frederik Vesti neemt de eerste sessie voor zijn rekening. Eerder hebben Williams en Cadillac al wisselingen aangekondigd. WK-leider Antonelli krijgt hierdoor vanzelfsprekend minder tijd om zich voor te bereiden op de inaugurele Catalaanse Grand Prix. Dat biedt kansen voor teamgenoot en titelrivaal George Russell.

Formule 1-teams moeten sinds 2025 vier keer per seizoen verplicht een rookie in de auto zetten tijdens een vrije training, zodat de volgende generatie tijdig kan wennen aan de hoofdklasse. Alle vaste rijders moeten dus tweemaal hun bolide afstaan. Met het grote aantal stratencircuits en liefst vijf sprintweekenden is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Populaire haltes voor rookie-tests zijn van oudsher Barcelona, Bahrein, Mexico, Miami en São Paulo.

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Williams en Cadillac maakten dinsdag bekend dat respectievelijk Luke Browning en Colton Herta in de auto stappen in Barcelona. Voor Antonelli is het de eerste keer dat hij zijn auto moet afstaan aan een onervaren coureur. Vorig jaar was hij zelf nog rookie binnen de Formule 1 en hoefde Mercedes alleen teamgenoot George Russell tweemaal zijn auto af te staan. De auto van de 19-jarige WK-leider is vrijdag echter in goede handen: Frederik Vesti heeft al meerdere keren deelgenomen aan vrije trainingssessies voor de Silberpfeile.

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