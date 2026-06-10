Mercedes lijkt hard op weg om als eerste Formule 1-team ooit een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar te realiseren. Volgens een analyse van The Race nadert de renstal uit Brackley een financiële grens die tot voor kort ondenkbaar werd geacht in de Formule 1.

De sterke commerciële groei van Mercedes is al enkele jaren aan de gang. Uit de meest recente jaarcijfers bleek dat Mercedes Grand Prix Ltd in 2024 een omzet realiseerde van 856 miljoen dollar (circa 790 miljoen euro), een stijging van ongeveer 120 miljoen dollar (111 miljoen euro) ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzetgroei werd vooral gedreven door sponsorinkomsten, licentieovereenkomsten en verbeterde sportieve prestaties.

Volgens The Race wijzen de huidige ontwikkelingen erop dat Mercedes binnen afzienbare tijd de grens van 1 miljard dollar omzet (ongeveer 922 miljoen euro) kan doorbreken. Daarmee zou het team een unieke positie innemen binnen de autosportwereld.

F1 profiteert van commerciële explosie

De verwachte omzetgroei van Mercedes staat niet op zichzelf. De commerciële waarde van de Formule 1 is de afgelopen jaren explosief gestegen. Liberty Media zag de inkomsten uit de sport verder toenemen dankzij nieuwe mediarechten, sponsorcontracten en een groeiende mondiale fanbase. Ook de totale uitkeringen aan de teams bereikten inmiddels recordhoogtes.

Mercedes behoort daarbij al jarenlang tot de best verdienende teams op de grid. De renstal profiteert niet alleen van prijzengeld en commerciële rechten, maar ook van een omvangrijk sponsorportfolio met wereldwijde partners. Volgens recente financiële rapportages is inmiddels ongeveer zestig procent van de inkomsten afkomstig uit sponsoring en commerciële activiteiten.

Mocht Mercedes daadwerkelijk als eerste team de omzetgrens van 1 miljard dollar passeren, dan zou dat opnieuw illustreren hoe sterk de financiële verhoudingen binnen de Formule 1 zijn veranderd. Waar teams tien jaar geleden nog sterk afhankelijk waren van autofabrikanten en sponsoren om te overleven, zijn de topteams inmiddels uitgegroeid tot miljardenbedrijven met een wereldwijde commerciële aantrekkingskracht.

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