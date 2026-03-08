Een betere start van het nieuwe Formule 1-seizoen had Mercedes-teambaas Toto Wolff zich niet kunnen wensen. George Russell reed – op een gevecht met Ferrari-coureur Charles Leclerc na – dominant naar de zege in Melbourne. Andrea Kimi Antonelli volgde zijn teamgenoot naar het podium, en pakte de tweede plaats. Russell leidt zo voor het eerst het coureurskampioenschap, en Mercedes lijkt de dagen van de grondeffectauto’s achter zich te hebben gelaten. Toch blijft Wolff op zijn hoede voor met name Ferrari: ‘Voor mij is het overheersende gevoel nu dat we een strijd met Ferrari te voeren hebben’.

Hoewel Toto Wolff zijn geluk niet op kan met de behaalde resultaten van Mercedes in Melbourne, is hij er nog niet van overtuigd dat de Zilverpijlen nu makkelijk de titels zullen binnenhalen. Met name de gemiddelde tijd van de tien snelste rondes van tegenwoordige Ferrari-coureur Lewis Hamilton – 1.22:557 – zag er volgens de teambaas wel heel indrukwekkend uit. “Wat Ferrari betreft, zeiden mensen voor de race: ‘Je zult in de verte verdwijnen, gezien je eerdere long runs.’ Maar dat was niet het geval”, aldus de Oostenrijker. “We wisten dat ze sterk waren bij de start en dat is ook gebeurd.”

Strijd met Ferrari

De beide Ferrari’s kwamen beter weg bij de racestart in Melbourne dan de Mercedessen. Polesitter Russell verloor zo zijn leiding aan Leclerc. “In het begin was het een regelrechte strijd tussen Charles en George”, vertelt Wolff. “Kimi had een beetje pech dat de accu niet op het niveau was dat hij had moeten zijn – eigenlijk bij beide auto’s, tot op zekere hoogte. Op een bepaald moment was het een strijd tussen de twee Ferrari’s en George, en uiteindelijk haalde Kimi hen in. Het racetempo aan het einde was erg bemoedigend voor ons, maar in het begin was er geen verschil tussen Ferrari en Mercedes. Voor mij is het overheersende gevoel nu dat we een strijd met Ferrari te voeren hebben.”

Start

Leclerc kon vanaf de vierde startplaats de leiding van Russell overnemen. Ferrari heeft het vermoedelijke vermogen om de turbo efficiënter op te voeren dan haar rivalen wanneer de auto’s op de startgrid staan te wachten tot de lichten uitgaan. Op de vraag of Mercedes op dit gebied snel zou inhalen, antwoordde Wolff: “Ik weet het niet zeker. Ik denk dat het aan de hardware ligt. Een bepaalde configuratie van de hardware en de grootte van de motorturbo zorgen ervoor dat je de turbo misschien gemakkelijker kunt laten draaien, waardoor je een betere start hebt, maar misschien wel concessies moet doen op andere delen van het circuit of in de race.”

Mercedes heeft in vergelijking met de testdagen in Bahrein op dat gebied geen wijzigingen aangebracht. “Nee, we hebben niets veranderd aan de start. Ik was blij dat we daadwerkelijk konden vertrekken, ook al was de accu van beide auto’s niet volledig opgeladen”, vervolgt Wolff. “Als je naar de pre-start kijkt met de motor die toeren maakt, denk je: ‘Wat is dit nou? Ik hoop dat iedereen zijn startpositie kan verlaten zonder dat er een bloedbad ontstaat.’ Dus ik denk dat het voor een eerste keer al behoorlijk goed was.”

