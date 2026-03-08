George Russell heeft zijn favorietenrol meteen in Melbourne waargemaakt. De Mercedes-coureur wint de GP Australië op dominante wijze, met een gat van ruim vijftien seconden naar derde plek Charles Leclerc. De twee Mercedes-coureurs – Andrea Kimi Antonelli werd tweede – waren een maatje te groot voor de rest van het veld.

De Mercedes-coureur kwam bij de start niet meteen van zijn plek, en werd ingehaald door Charles Leclerc. Een lang gevecht tussen de twee brak vervolgens uit. Door verschillende pitstopstrategieën kwam Russell halverwege de race ook in gevecht met Lewis Hamilton voor de leiding, maar in ronde 28 kwam hij aan zijn oud-teamgenoot voorbij. De Brit reed vervolgens hard weg bij de Ferrari-coureur, op de voet gevolgd door teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en gaf de leiding niet meer uit handen.

‘Blij dat ik over de finishlijn kwam’

“Het was echt een enorm gevecht aan het begin”, blikt Russell na de race nog even terug op het enige moment waarop zijn zege nog in gevaar kwam. “We wisten dat het uitdagend zou zijn. Ik kwam de grid op, en zag dat mijn batterij helemaal niet opgeladen was. Toen had ik een slechte start en een aantal gevechten met Charles. Ik was daarom echt blij toen ik over de finishlijn reed. Ik wil vooral het hele team bedanken. Deze auto is al heel lang in de maak, en we kunnen het seizoen niet beter starten.”

Volgens Russell was de Grand Prix – ondanks de flinke voorsprong waarmee hij de race uiteindelijk won – allesbehalve makkelijk om te winnen. Vooral vanwege het gevecht met Leclerc, waarbij de coureurs elkaar constant weer inhaalden. “Ik ben wel blij dat jullie (de fans, red.) het leuk vonden”, vervolgt de kersverse winnaar. “We dachten al dat het stuivertje wisselen zou worden (bij inhaalacties, red.), en elke keer als een van ons voor de ander reed, was het onmogelijk om de positie vast te houden.” De coureur had door de nieuwe bolides wel last van onderstuur tijdens sommige momenten in de race, en hoopt dat de FIA daar nog naar zal kijken.

