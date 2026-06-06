George Russell start tijdens de Grand Prix van Monaco vanaf de zesde positie. De Brit kijkt naar een gat van vier tienden naar zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die pole position behaalde. Russell – die aan het begin van het seizoen goed meereed met Antonelli – snapt niet zo goed waar hij het laat liggen. “Aan het begin van het seizoen stond ik na elke ronde op plek één of twee”, aldus Russell.

George Russell heeft zich als zesde gekwalificeerd voor de race in Monaco. Hij weet niet zo goed waar hij het precies heeft laten liggen, maar ziet wel dat er veranderingen nodig zijn om het gat te dichten. “Het is zo al een tijdje. Aan het begin van het seizoen stond ik na elke ronde op plek een of twee. En nu ben ik nergens en ik heb geen vertrouwen in de auto. De auto voelt anders aan en ik heb het lastig om er iets uit te halen. Dus ik heb nu de antwoorden nog niet”, vertelt Russell in de paddock in Monaco.

Toch ziet Russell in dat het vooral ligt aan de manier van rijden. “Vorig jaar paste de auto beter bij mijn rijstijl en dit jaar beter bij hem (Antonelli, red.). Ik moet wat veranderingen maken in mijn rijstijl of we moeten de auto zo ontwikkelen dat het mij helpt. Ik heb nog steeds niet de antwoorden, maar aan het begin van het jaar was het makkelijker dan nu”, aldus Russell.

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