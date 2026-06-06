Ferrari is volgens George Russell voorlopig de maatstaf in Monaco. De Scuderia voerde op vrijdag in beide vrije trainingen de tijdlijsten aan, terwijl Mercedes genoegen moest nemen met plaatsen net buiten de top drie. Russell eindigde de dag als sterkste Mercedes-coureur en ziet dat zijn team nog werk te verrichten heeft richting de allesbeslissende kwalificatie van zaterdag.

“We hadden verwacht dat Ferrari het te kloppen team zou zijn”, zei Russell. “Veel mensen dachten dat dat gewoon praatjes waren, maar het is duidelijk dat zij de beste zijn. Red Bull is ook een beetje een verrassing voor ons geweest. We wisten op basis van de Grands Prix tot nu toe dat dit onze meest uitdagende race zou worden. Het is waarschijnlijk iets uitdagender geweest dan we hadden gehoopt, maar we hebben wel goede verbeteringen geboekt van de eerste naar de tweede vrije training.”

Ondanks die vooruitgang beseft de Brit dat Mercedes nog een stap moet zetten. “We moeten diezelfde stap in één nacht zetten, en ik denk niet dat we dat vandaag voor elkaar hebben gekregen, dus er is nog ruimte voor verbetering, maar Ferrari is absoluut hét team.” Russell wees daarbij op een patroon dat volgens hem al jarenlang zichtbaar is in Monaco. “Eerlijk gezegd, de trends die we elk jaar bij Ferrari zien, zowel hier als op stratencircuits, en wat we vandaag hebben gezien, zijn er al zo’n tien jaar. Elke auto heeft een inherent DNA, en hun inherente DNA, vooral aan de mechanische kant van de auto, werkt duidelijk goed op deze stratencircuits. We doen er alles aan om die verbeteringen door te voeren. Ik denk dat we de achterstand kunnen inhalen, maar als we te veel risico nemen, weet ik het niet zeker.”

Afstelling

Mercedes experimenteerde tijdens de eerste training met verschillende afstellingen voor Russell en Kimi Antonelli, voordat beide coureurs in de tweede sessie dezelfde richting kozen. “We hebben in de eerste vrije training twee verschillende opties gekozen”, zei Russell. “Er was duidelijk één manier die beter was, en in de tweede vrije training voelde ik me meteen veel comfortabeler – maar we liggen wel achter op Ferrari.”

LEES OOK: Aston Martin wacht op ommekeer: ‘We hadden niet verwacht hier te staan’

Ook kampioenschapsleider Antonelli erkende dat het geen eenvoudige vrijdag was. “Het was niet de makkelijkste vrijdag van het seizoen”, vulde de Italiaan aan. “Ik had moeite met de auto, vooral in de middensector, en dat beperkte ons tempo. We hebben veel verschillende afstellingen geprobeerd en veel goede data verzameld. Dat zal ons helpen te evalueren wat we vannacht moeten doen en welke aanpassingen we moeten maken voor de derde vrije training en de kwalificatie.” Toch houdt hij vertrouwen in een ommekeer. “Ferrari lijkt in een zeer sterke positie te verkeren. We weten dat ze doorgaans goed presteren in Monaco, en ze lijken zeker favoriet voor de kwalificatie. We weten echter dat we nog meer tijd hebben om de auto te optimaliseren, aangezien we de perfecte afstelling nog niet hebben gevonden. Hopelijk kunnen we een stap vooruit zetten en zaterdag meedoen om de overwinning.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.