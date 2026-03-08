Het Formule 1-seizoen is nu écht begonnen, met de Grand Prix van Australië in Melbourne. George Russell heeft op dominante wijze zijn eerste zege van 2026 in de wacht gesleept, voor teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen beleeft een prima race. Gestart vanaf P20, wordt hij als vijfde afgevlagd. De eerste punten zijn binnen. Verstappen wordt door de fans wel verkozen tot ‘Driver of the Day’.

Herbeleef hieronder de Grand Prix van Australië in vogelvlucht.

We zijn nog niet onderweg, maar de eerste uitvaller is er al! Zonder Oscar Piastri, want de thuisfavoriet is zojuist gecrasht al op zijn weg naar de grid. De Australiër raakt met koude banden de kerbs en verliest de controle over zijn McLaren.

Max Verstappen gaat wel ‘gewoon’ van start, vanaf P20. De problemen met zijn Red Bull lijken opgelost, na zijn crash gisteren in Q1 van de kwalificatie. Hij start op de harde banden.

FORMATIERONDE: Alle auto’s zijn van hun plek gekomen, met uitzondering van de Audi van Nico Hülkenberg die vanwege een technisch issue in de garage staat en de race waarschijnlijk (ook) moet missen.

RONDE 1/58: George Russell komt vanaf pole niet echt heel goed weg en moet zijn leidende positie prijsgeven aan Charles Leclerc, die een droomstart heeft. Arvid Lindblad grijpt meteen na de start P3 ten koste van de Red Bull van Isack Hadjar. Lewis Hamilton meldt zich na de eerste bochten op P3.

RONDE 2/58: George Russell herovert de leiding, met dank aan een beter gevulde batterij ten opzichte van Leclerc. Dit is Formule 1 anno 2026. Ondertussen rijdt Max Verstappen al op P15.

RONDE 4/58: Russell bevindt zich in een lastig parket, tussen de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen zet zijn opmars voort na een fraaie inhaalactie in bocht 9 bij Alexander Albon en even later ook bij Fernando Alonso. Twaalfde nu.

Stuivertje wisselen

RONDE 8/58: Het is voortdurend stuivertje wisselen tussen Russell en Leclerc. Wie gaat het slimste om met de energie? Hamilton profiteert en zit nu op P3 echt op het vinkentouw. Ondertussen rijdt Verstappen nu al virtueel in de punten, op P10.

RONDE 11/58: Isack Hadjar valt uit. Zijn motor geeft er de brui aan (video). De eerste Virtual Safety Car van het seizoen 2026! Ondertussen rookt de motor van Hadjar flink. Dit is waar men bij Red Bull al bang voor was, voor problemen met de betrouwbaarheid… Veel auto’s hebben de pits opgezocht, Verstappen is doorgereden en rijdt nu op P6.

RONDE 14/58: En we racen weer, zonder VSC. Stand van zaken: Leclerc, Hamilton, Russell, Lindblad, Antonelli en Verstappen.

RONDE 15/58: Fernando Alonso rijdt zijn Aston Martin de pits in. Einde race voor de Spanjaard. Dat komt niet als een verrassing.

RONDE 18/58: De Cadillac van Valtteri Bottas staat in het gras. De Fin is de vijfde uitvaller van de dag. Weer een Virtual Safety Car. Max Verstappen gaat naar binnen voor vers rubber (mediums), net als Arvid Lindblad die voor hem enigszins treuzelt. Beide Ferrari’s rijden door op 1 en 2.

Hamilton aan de leiding

RONDE 25/58: Leclerc komt naar binnen voor zijn pitstop en gaat verder op de harde compound. Hierdoor is Hamilton de nieuwe leider in de wedstrijd, voor Russelle en Antonelli. Verstappen rijdt op P6, ruim vier tellen achter wereldkampioen Lando Norris.

RONDE 28/58: Russell herovert de leiding in de race. Ook Hamilton kiest voor nieuwe banden. De Mercedessen nu op 1 en 2. De marge tussen Russell en Antonelli bedraagt ruim zeven seconden.

RONDE 34/58: Virtual Safety Car. Er ligt een stuk van een bargeboard op de baan, van een Cadillac afkomstig. Ondertussen is Verstappen zijn rivaal Norris genaderd tot een halve seconde. De laatste duikt naar binnen, Verstappen dus op P5.

RONDE 42/58: Verstappen komt naar binnen voor zijn tweede stop en switcht naar harde banden. Hij komt achter Norris terug op de baan, op P6. Ondertussen lijkt nieuwkomer Audi dankzij Gabriel Bortoleto hard op weg naar haar allereerste WK-punten. Bortoleto rijdt op P9.

RONDE 54/58: Weinig duels op de baan. Verstappen zit wel al een tijd op het vinkentouw bij Norris, maar tot een aanval komt het vooralsnog niet. Stand van zaken: Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Norris, Verstappen. Achteraan sluit Lance Stroll namens Aston Martin de rij, op P17.

RONDE 58/58: George Russell wordt onbedreigd als winnaar van de Australische Grand Prix afgevlagd. Teamgenoot Kimi Antonelli wordt tweede. Dus de eerste dubbelslag voor Mercedes is binnen. Achter het duo legt Charles Leclerc beslag op de derde plaats. Daarachter: Hamilton, Verstappen, Bearman, Lindblad, Bortoleto, Gasly.

Max Verstappen zal tevreden zijn over het resultaat: gestart op P20, gefinisht op P5. Over de nieuwe auto’s zal hij nog steeds allerminst tevreden zijn, net als de meeste van zijn collega’s. Alleen winnaar Russell heeft een andere mening: “I like this car, I like this engine.”

Uitvallers: Hülkenberg, Piastri, Hadjar, Bottas en Alonso.

(Dit blog wordt tijdens de race voortdurend aangevuld)

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.