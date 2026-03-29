Kimi Antonelli heeft zijn tweede F1-zege op rij geboekt. De Italiaan had bij de GP van Japan op het circuit van Suzuka het geluk aan zijn zijde met een gratis pitstop door een safety car-situatie, waardoor hij de leiding in de schoot geworpen kreeg. Oscar Piastri eindigde als tweede, Charles Leclerc als derde. Max Verstappen moest zich tevreden stellen met de achtste plek na een moeizame race. In de WK-stand is Antonelli de nieuwe leider.

Lees hieronder alles nog eens terug in ons liveverslag.

De start van de GP van Japan is twintig minuten uitgesteld vanwege een ongeval eerder in een race om de Porsche Carrera Cup. Er vinden reparatiewerkzaamheden plaats aan de vangrail in bocht 12. Nieuwe tijd dus: 07.20 uur.

Max Verstappen zegt vlak voor de start nog even wat zijn doelstelling voor de race is, terwijl hij terugwandelt naar zijn auto op de grid. “Ik hoop een paar plaatsen naar voren te komen en te laten zien dat we inderdaad het vierde team op de grid zijn. De top-drie teams zijn in ieder geval veel te snel voor ons”, aldus Verstappen.

FORMATIERONDE: Het hele veld is onderweg. Op één coureur uitgezonderd (Bottas) start iedereen op de mediumbanden. Bottas begint op de harde compound. Iedereen gaat in Japan uit van een één-stop-strategie.

Dramatische start Mercedessen

RONDE 1/53: Wat een dramatische start voor Mercedes! Oscar Piastri neemt meteen de leiding in zijn McLaren, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Antonelli had vanaf pole een dramatische start en ligt na de eerste bochten zesde. Zijn Mercedes-teamgenoot ligt op P4. Max Verstappen wint twee posities en rijdt op P9.

RONDE 3/53: Piastri leidt nog steeds het veld. Voor de Australiër van McLaren is het trouwens zijn eerste race van het seizoen. De voorgaande twee races haalde hij de start niet eens. Ondertussen ligt George Russell alweer tweede, voor Leclerc.

RONDE 5/53: Max Verstappen rukt verder op en verschalkt Arvid Lindblad met een fraaie uitremactie. Hij ligt nu achtste, op ruim drie seconden van Pierre Gasly voor hem.

RONDE 9/53: George Russell grijpt de leiding, maar ziet even later Oscar Piastri weer voorbij komen. Oftewel, jojo-racen in optima forma. Het stuivertje wisselen is begonnen. Daarachter bevechten Leclerc, Norris en Antonelli – in die volgorde – elkaar om P2.

Verstappen in niemandsland

RONDE 13/53: Max Verstappen rijdt min of meer in niemandsland. Hij ligt in achtste positie, ruim vijf seconden achter de Alpine van Pierre Gasly en bijna vijf seconden voor de Haas-bolide van Esteban Ocon. Top-10 op dit moment: Piastri, Russell, Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Ocon en Lindblad.

RONDE 14/53: Verstappen klaagt over de boordradio over zijn auto. Onder andere het terugschakelen is moeizaam en inconsistent, meldt hij. Ook geen ‘power steering’, zo voegt hij eraan toe. Lindblad krijgt van de wedstrijdleiding een waarschuwing voor ‘moving under braking’ in duel met Isack Hadjar.

RONDE 18/53: Leclerc gaat naar binnen voor zijn eerste pitstop, die gaat in 2,1 seconden. Antonelli rijdt nog even door, waardoor de top-drie er nu als volgt uitziet: Piastri, Russell, Antonelli.

RONDE 19/53: Leider Oscar Piastri komt naar binnen en ruils zijn mediums in voor de harde compound. De McLaren-coureur komt achter Max Verstappen terug op de baan. Hierdoor is George Russell nu de nieuwe leider in de wedstrijd. Verstappen rijdt op P6.

RONDE 22/53: Ook George Russell komt nu naar binnen. De Brit komt tussen Piastri en Verstappen terug op de baan.

Harde crash Oliver Bearman

RONDE 23/53: Safety car! Oliver Bearman is gecrasht. Dat is slecht nieuws voor Russell, die net naar binnen is geweest. ‘Ongelooflijk”, baalt hij. Antonelli, Hamilton en ook Verstappen duiken naar binnen voor een gratis pitstop. Antonelli is de nieuwe leider in de wedstrijd.

RONDE 24/53: Op de tv-beelden is te zien dat Bearman aangeslagen is en ogenschijnlijk last heeft van zijn enkel. Hij raakte van de baan voordat hij langszij kon gaan aan Franco Colapinto, die langzaam reed vanwege het opladen van de batterij. Ondertussen, de volgorde achter de safety car: Antonelli, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly en Verstappen.

RONDE 27/53: En we racen weer! Antonelli behoudt de leiding en Russell laat zich op P3 verrassen door zijn landgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen probeert het bij Pierre Gasly op P7, maar vooralsnog vergeefs. Hij zit klem achter de Fransman.

RONDE 31/53: Lance Stroll is na Oliver Bearman de tweede uitvaller van de wedstrijd. Stroll wordt door het team van Aston Martin naar binnen geroepen vanwege een technisch issue met het waterdruksysteem. Ondertussen is duidelijk dat Bearman niets gebroken heeft na zijn harde klapper. Hij heeft wel last van zijn rechterknie.

Antonelli neemt afstand

RONDE 35/53: Antonelli neemt afstand en leidt nu soeverein, met ruim vier seconden voorsprong op Oscar Piastri. Daarachter: Hamilton, Russell, Leclerc en Norris. Verstappen blijft het proberen bij Gasly, maar de Alpine-coureur geeft geen duimbreed toe.

RONDE 37/53: Russell valt terug door energieverlies en geeft een positie prijs aan Charles Leclerc. Hij ligt op P5, voor Lando Norris.

RONDE 42/53: Kimi Antonelli kan zich opmaken voor zijn tweede zege van het seizoen. Zijn voorsprong op Piastri is inmiddels opgelopen tot bijna tien seconden. Charles Leclerc vecht een verbeten duel uit met Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton en grijpt P3. Even later gaat ook Russell voorbij aan Hamilton.

RONDE 48/53: George Russell zit nog steeds op het vinkentouw bij Charles Leclerc voor de laatste podiumplek, maar de Monegask houdt stand. Verstappen is even voorbij aan Gasly, maar de laatste komt meteen erna weer langszij.

Twee op een rij voor Antonelli

RONDE 53/53: Kimi Antonelli boekt na China zijn tweede zege op rij en neemt daarmee ook de leiding in het WK over van zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Antonelli kreeg de zege weliswaar enigszins in de schoot geworpen door de safety car-situatie, maar het mag de pret niet drukken. Charles Leclerc behoudt de derde plaats en wordt derde!

Max Verstappen finisht als achtste. Hij heeft het tweede deel van de race geprobeerd Pierre Gasly voorbij te komen, maar de auto vertoont teveel gebreken.

Top-10: Antonelli, Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Lawson, Ocon.

Uitslagen

