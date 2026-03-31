Lewis Hamilton sluit zich aan bij Carlos Sainz en pleit voor meer inspraak van coureurs bij eventuele wijzigingen aan het reglement. Sinds het begin van het nieuwe F1-seizoen klonken er waarschuwingen vanuit het rijdersveld over de mogelijke gevaren van de nieuwe regels, en het energiebeheer in het bijzonder. De flinke crash van Oliver Bearman tijdens de afgelopen GP van Japan bevestigde die zorgen.

Bearman moest op Suzuka plotseling uitwijken voor Franco Colapinto. Niet omdat de Argentijn vol in de ankers ging, maar simpelweg omdat hij het vermogen van zijn batterij had opgebruikt. Door het snelheidsverschil moest Bearman zijn Haas-bolide het gras op sturen, waarna hij met een impact van liefst 50G op de vangrail klapte. Coureurs waarschuwden al langer voor de gevaren van snelheidsverschillen.

‘We hebben geen macht’

Volgens Lewis Hamilton had de FIA eerder kunnen ingrijpen als coureurs meer inspraak hadden gehad bij het opstellen van de reglementen. Hij sloot zich aan bij collega en GPDA-medevoorzitter Carlos Sainz, die eerder stelde dat deze problemen ontstaan ‘wanneer je alleen naar de teams luistert’. “De coureurs hebben niets te vertellen”, aldus Hamilton in Japan. “We hebben geen macht. We zitten niet in de commissie; we hebben geen stemrecht.”

De FIA heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van de crash van Bearman. De organisatie heeft in april verschillende bijeenkomsten gepland om ‘de werking van de nieuwe regels te beoordelen’. Ook de coureurs zullen bij deze gesprekken worden betrokken. “De FIA zal nauw en constructief blijven samenwerken met alle belanghebbenden om het best mogelijke resultaat voor de sport te waarborgen”, luidt de verklaring. “De veiligheid zal daarbij altijd een kernonderdeel van onze missie blijven.”

