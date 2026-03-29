Oliver Bearman zorgde voor een naar moment tijdens de GP Japan. De Haas-coureur crashte met een impact van 50G tegen de barrières tijdens de race op Suzuka. Franco Colapinto zag het gebeuren, en is na de race vooral blij dat zijn collega redelijk ongedeerd uit de auto kwam. Max Verstappen hoopt dat na de crash de FIA op veiligheidsgronden ‘eindelijk’ veranderingen doorvoert aan het nieuwe reglement.

Een akelig moment tijdens de GP Japan: Oliver Bearman raakte tijdens een gevecht met Franco Colapinto van de baan en spinde vervolgens met een harde klap de barrières in. De Haas-coureur kon uit zijn auto komen, maar op beelden was te zien dat hij moeilijk kon blijven staan. Na een medisch onderzoek bleek dat er niks gebroken was bij de jonge coureur, maar dat hij wel een kneuzing aan zijn rechterknie had opgelopen.

Veel coureurs waarschuwden na de testdagen in Barcelona en Bahrein al voor dit soort type crashes, waarbij het snelheidsverschil zo groot is door het verschil in vermogen. “Dat is wat je krijgt met deze dingen”, stelde Max Verstappen na de hand tegenover Motorsport.com. “De ene auto zit praktisch zonder vermogen, terwijl de ander de paddenstoelmodus gebruikt. Dan heb je al snel een verschil van 50 tot 60 kilometer per uur. Dat is echt enorm.” Met de ‘paddenstoelmodus’ verwijst Verstappen naar het spelletje Mario Kart, waarin de ‘paddenstoel’ voor extra snelheid zorgt.

Veranderingen doorvoeren

Volgens Verstappen kwam de situatie tussen Colapinto en Bearman in de race door de huidige manier waarop coureurs onder het huidige reglement met de energie en het vermogen moeten omgaan. “Het kan er soms uitzien als bewegen in de remzone of van lijn veranderen”, legde hij uit. “Maar je hebt het ook bij het accelereren. Je kunt grote crashes krijgen.” De Nederlander pleit daarom ook voor verandering: “Als het om veiligheid gaat, is het makkelijk om dingen aan te passen”, stelde Verstappen. “Je kunt veiligheid voor veel dingen gebruiken. Misschien moeten we dat woord dus maar gebruiken om eindelijk wat veranderingen door te voeren.”

Verstappen krijgt bijval van Carlos Sainz, medevoorzitter van coureursvakbond GPDA. “We hebben de FIA al eerder gewaarschuwd dat zulke dingen zullen gebeuren onder de huidige Formule 1-reglementen”, zegt de Spanjaard tegen de media in Japan. “We moeten heel gauw veranderingen doorvoeren, als we willen dat zoiets niet nog een keer gebeurt”.

Opluchting bij Colapinto

Franco Colapinto zag de crash van Bearman voor zijn ogen gebeuren op Suzuka. De Argentijn is na de race vooral opgelucht dat zijn collega ongedeerd is. “Ik ben opgelucht dat alles goed met hem gaat”, vertelt de Argentijn na de race aan F1TV. “Dat was ook het eerste wat ik tegen het team zei, want dat was echt een grote klapper. Ik zag hoe hij op het gras spinde, en hoe vervolgens zijn auto de barrières raakte. Dus ik ben blij dat hij oké is.”

