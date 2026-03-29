Max Verstappen gaat de ‘komende weken en maanden’ nadenken over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander zaaide na zijn tegenvallende kwalificatie op Suzuka al twijfel over zijn verdere carrière in de koningsklasse, maar bevestigt een etmaal later inderdaad serieus te gaan overwegen of hij nog wel door wil gaan als Formule 1-coureur. ‘Het leven draait niet alleen maar om de Formule 1’, zegt Verstappen nuchter.

Max Verstappen eindigde de GP Japan met een achtste plaats, achter oud-teamgenoot Pierre Gasly. De Nederlander kon zo wel drie plekjes goedmaken na zijn start vanaf P11, maar het rijplezier ontbrak wederom voor de viervoudig wereldkampioen. Verstappen heeft al vaker dit seizoen zijn kritiek geuit op het huidige Formule 1-reglement, en zaaide na de kwalificatie op Suzuka ook al twijfel over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. “Ik ben niet eens meer gefrustreerd, dat punt ben ik allang voorbij. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik er nog van kan maken”, zei hij toen stoïcijns.

LEES OOK: Verstappen genoot van duel met Gasly: ‘Maar vechten meer in middenveld dan vooraan’

Een dag later wordt de Nederlander door Viaplay gevraagd naar deze uitspraken. “Wat ik precies voor de toekomst wil, daar gaat het om”, legt Verstappen uit, die meteen duidelijk maakt dat het daarbij om de Formule 1 gaat. “Het gaat niet om privé, maar om hier.” De Nederlander wil daarbij graag de voorjaarsstop – de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn geannuleerd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten – gebruiken om na te denken. “De komende weken, maanden, inderdaad ”, bevestigt hij.

LEES OOK: Verstappen zaait twijfel over F1-toekomst na pijnlijke kwalificatie: ‘Het houdt een keer op’

‘Leven draait niet alleen om Formule 1’

Hoewel de uitspraken van Verstappen meteen bij de aanwezigen een geschokte reactie teweegbrengen, blijft hij er zelf nuchter onder. “Het leven gaat door”, vervolgt hij. “Het leven draait niet alleen maar om de Formule 1. Er zijn meerdere dingen die ik kan doen.” De wereldkampioen kreeg vervolgens te horen dat de koningsklasse zelf het liefst wil dat hij blijft. “Dan moet het wel leuk blijven”, sluit Verstappen af.

Lees hier alles over de GP Japan

