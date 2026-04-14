De nieuwe F1-reglementen voor 2026 zaaien verdeeldheid onder fans. Sommigen genieten van de vele inhaalacties die mede mogelijk worden gemaakt door het vernieuwde energiebeheer. Anderen scharen zich achter Max Verstappen en vinden dat de focus op het bijladen van de batterij de sport ondermijnt. De kijkcijfers van de laatste Japanse GP suggereren dat niet iedereen enthousiast is over dit nieuwe F1-tijdperk.

Hoewel de kijkcijfers van Viaplay, de Nederlandse uitzendrechthouder, niet officieel bekend zijn, is duidelijk dat het aantal kijkers in Frankrijk en Spanje fors is teruggelopen. De race op Suzuka trok op Canal+, de Franse aanbieder, 404.000 kijkers, tegenover 705.000 in 2025: een daling van liefst 43 procent. In Spanje, waar fans inschakelen via DAZN, liepen de cijfers terug van 124.000 kijkers in 2025 naar ‘slechts’ 63.000 kijkers in het huidige seizoen: een daling van bijna 49 procent.

Nationaal succes

Over de oorzaken van deze terugval kan slechts worden gespeculeerd. Mogelijk spelen de nieuwe reglementen een rol, maar ook de sportieve prestaties van lokale coureurs kunnen van invloed zijn. Zo wordt Spanje binnen de Formule 1 vertegenwoordigd door Fernando Alonso en Carlos Sainz. Beide coureurs kijken terug op een weinig indrukwekkende seizoensstart.

Omgekeerd laat nationaal succes zich vaak direct vertalen naar stijgende kijkcijfers. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won in Japan zijn tweede Grand Prix op rij en werd daarmee de jongste leider ooit in het wereldkampioenschap. Hij werd bovendien de eerste Italiaanse WK-leider sinds Giancarlo Fisichella in 2005. Dat heeft de kijkcijfers in Italië mogelijk beïnvloed; Sky Italia trok 36 procent méér kijkers tijdens de Japanse GP dan in 2025.

