Het management van Franco Colapinto heeft na de GP van Japan ingegrepen. De jonge Argentijn was tijdens de race op zondag betrokken bij een zware crash met Oliver Bearman. Laatstgenoemde moest uitwijken voor de Alpine-coureur en maakte daardoor een harde klapper in de vangrail. Het incident zorgde voor veel commotie en kritiek op Colapinto, maar diens team neemt hem in bescherming en legt de verantwoordelijkheid elders.

“Een race om snel te vergeten”, schreef het management van Colapinto dinsdag op sociale media. “Franco had pech met de timing van de Safety Car, waardoor zijn kansen om voor punten te vechten verkeken waren. We kunnen ook het incident dat leidde tot de crash van Oliver Bearman niet negeren; een incident waar Franco overigens geen schuld aan had. Het was een gevolg van de nieuwe reglementen omtrent energiebeheer, zoals bevestigd in de officiële verklaring van de FIA. Desondanks krijgt Franco onterechte kritiek en haat te verduren. Laten we hem juist alle liefde en steun geven die hij verdient”, klonk de heldere oproep.

Impact van 50G

Het incident ontstond toen Colapinto’s Alpine-auto overschakelde naar de terugwinningsmodus richting de snelle Spoon-bocht. Daardoor remde hij automatisch fors af, terwijl Bearman op volle snelheid naderde. Het snelheidsverschil leidde tot een uitwijkmanoeuvre van de Haas-coureur, die vervolgens met een impact van 50G tegen de vangrail knalde. Bearman kwam er relatief goed vanaf, met slechts lichte kneuzingen aan zijn knie.

De reacties online waren echter fel, iets waar Colapinto eerder ook al mee te maken kreeg. De Argentijn beschikt over een loyale, maar uitgesproken fanbase, die zich in het verleden ook tegen andere coureurs heeft gekeerd. In een vervolgverklaring probeerde het management de rust te bewaren. “Franco is in goede handen en krijgt alle steun die hij nodig heeft”, luidt het statement. “Hij is sterker dan jullie denken, en negatieve opmerkingen of scheldwoorden zullen hem niet raken. Verspil je energie niet aan de haters. Steek die energie liever in het steunen van Franco. Hij is omringd door de juiste mensen die ervoor zorgen dat hij zich veilig en gelukkig voelt, dus jullie kunnen gerust zijn.”

