Max Verstappen hintte tijdens het afgelopen raceweekend in Japan meermaals dat hij overweegt te stoppen met de Formule 1. In de voorbije weken liet hij zich al kritisch uit over de nieuwe reglementen, maar na een nieuwe sof op Suzuka ging hij voor het eerst openlijk twijfelen aan zijn toekomst in de sport. Oud-kampioen Damon Hill betwijfelt of de FIA de regels gaat aanpassen om het Verstappen naar de zin te maken. Bovendien gunt hij de Nederlander een pauze.

In een podcast voor de BBC reageerde Damon Hill op alle ophef rondom Verstappen. De oud-kampioen, tevens een bekende criticus van de Nederlander, begrijpt dat hij overweegt om met pensioen te gaan. “Als je niet gelukkig wordt van hetgeen je doet, denk ik dat het tijd wordt om iets anders te doen”, aldus de Engelsman. “Hij (Verstappen, red.) moet zich absoluut niet verplicht voelen om in de Formule 1 te blijven. Je zou kunnen denken dat hij deze uitspraken gebruikt om druk uit te oefenen op de sport en reglementswijzigingen te forceren, maar ik denk eigenlijk dat dat geen zin heeft; dan gaan mensen alleen maar roepen: ‘Stop ermee en neem wat tijd om erover na te denken.’ Je krijgt simpelweg niet altijd je zin.”

‘Wellicht is de lol er gewoon vanaf’

“Veel mensen beargumenteren dat deze reglementen – vanuit het rijdersperspectief – niet de reden zijn dat ze ooit zijn gaan racen”, lichtte Hill toe. “Ik race zelf natuurlijk niet meer, maar ik moet toegeven dat het er wel vreemd uitziet wanneer coureurs gas terugnemen op het rechte stuk. Misschien heeft dat wat gewenning nodig, of misschien wordt het nog aangepast door middel van een reglementswijziging. Wat Max betreft: hij hoeft dit natuurlijk niet te doen. Hij heeft al bakken met geld verdiend, is een jonge vader en gaat al een tijdje mee in de sport. Wellicht is de lol er gewoon vanaf en heeft hij een pauze nodig.”

Verstappen verkondigde in Japan meermaals dat hij geen plezier meer beleeft aan de Formule 1. “Voor mij is het op dit moment niet leuk”, concludeerde de viervoudig kampioen. “En als je 22 races van huis bent, moet het wel voor iets leuks zijn. Natuurlijk geef ik nog steeds alles als ik in de auto zit. Maar met hoe de Formule 1 nu is ingericht… Als je het niet leuk vindt, kun je er denk ik ook niet het maximale uithalen. Met andere dingen probeer ik het natuurlijk wel leuk te houden, maar dat houdt op een gegeven moment ook op.” Verstappen bevestigde later dat hij in de ‘komende weken en maanden’ een besluit hoopt te nemen over zijn F1-toekomst.

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

