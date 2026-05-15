Het team van Red Bull is een nieuwe samenwerking aangegaan, en wel met een hele verrassende partij. De Oostenrijkse renstal slaat de handen ineen met het Amerikaanse schoenenmerk Crocs, bekend van de plastic klompen. De twee partijen brengen samen een nieuwe lijn uit, waarbij de beroemde klomp in de Red Bull-kleuren, en zelfs met een kleine voor- en achtervleugel, wordt uitgerust.

LEGO, KitKat, Disney… de Formule 1 is niet vies van een samenwerking met een merk van buiten de autosport. Recent kondigde ook het team van Alpine aan samen te gaan werken met modehuis Gucci, maar Red Bull kiest voor een toegankelijkere partij. De Oostenrijkse renstal heeft namelijk schoenenmerk Crocs als nieuwe partner, en brengt samen een nieuwe lijn aan schoeisel uit.

De kenmerkende plastic klompen van het Amerikaanse merk zijn in de collectie uitgerust met de bekende kleuren van het Red Bull-team. Zelfs een kleine voor- en achtervleugel en wielen zijn toegevoegd aan een van de twee ontwerpen in de collectie. “De Oracle Red Bull Racing x Crocs-collectie is gemaakt voor teams van alle soorten en maten en biedt een gedurfde, technische esthetiek die geworteld is in comfort, stijl en individualiteit”, valt er in het officiële persbericht te lezen. Of coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar in de Canadese paddock met het schoeisel verschijnen, is nog maar de vraag.

