Ford Performance-directeur Mark Rushbrook is blij dat samenwerkingspartner Red Bull vooraan het Formule 1-veld lijkt mee te doen met de gloednieuwe krachtbron. Dit seizoen staan de Oostenrijkers voor het eerst op de grid met een geheel eigen motor, die de renstal met behulp van Ford heeft ontwikkeld. Hoewel de topman blij verrast is met de prestaties van de motor tot nu toe, waarschuwt hij wel: ‘De krachtbron is nog zeker erg gevoelig voor omgevingsfactoren’.

Red Bull staat dit seizoen voor het eerst met een eigen geproduceerde krachtbron op de grid. Onder de noemer Red Bull Powertrains ontwikkelde de Oostenrijkse renstal in samenwerking met Ford voor het eerst een eigen motor. Toto Wolff noemde de krachtbron van zijn rivalen zelfs al meteen de ‘maatstaf’ tijdens de testdagen in Bahrein. Hoewel Ford-topman Mark Rushbrook nog niet zover wil gaan vier Grands Prix later, is hij tevreden met de prestaties van de motor tot nu toe.

“Het is een lange weg geweest – drieënhalf jaar om de krachtbron op de baan te krijgen – dus het was fantastisch om dat in Melbourne bij de start van het seizoen te zien”, vertelt hij openhartig aan Motorsport.com. “Het is geweldig dat Ford weer volop terug is in de sport. We wisten eerlijk gezegd dat het een ongelooflijke uitdaging zou worden om met de nieuwe krachtbron überhaupt aan de start te verschijnen. Maar om nu zo goed mee te draaien, voelt zeker goed.”

‘Krachtbron wel gevoelig voor omgevingsfactoren’

Volgens Rushbrook doet Red Bul mede dankzij de krachtbron zeker mee vooraan het Formule 1-veld, al ligt het nog wel aan de exacte raceomstandigheden hoe competitief de motor per Grand Prix is. “Ik denk dat de omstandigheden daar zeker invloed op hebben, want deze krachtbronnen zijn erg gevoelig voor temperatuurschommelingen en omgevingsfactoren”, legt de topman verder uit. “We zien dus verschillen onder die verschillende omstandigheden, en dat is ook iets wat we moeten uitzoeken.”

Rushbrook is het wel met Verstappen eens dat de Mercedes-motor de daadwerkelijke maatstaf is voor de rest van het veld. “Ja, die is ook wel behoorlijk goed”, sluit de Ford-topman met een glimlach af.

