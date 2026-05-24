Om 22.00 uur Nederlandse tijd doven de lichten voor de Grand Prix van Canada op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Max Verstappen start vanaf P6 na een teleurstellende kwalificatie. En George Russell en Kimi Antonelli delen de eerste startrij. Laten beide Mercedes-teamgenoten elkaar in leven in bocht 1 of…? Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveverslag!

(Later meer)

RONDE 24/68: Pff, Kimi Antonelli verremt zich,. Russell gaat er voorbij, maar Antonelli gaat er via het gras alsnog voorbij. Die positie zal hij terug moeten geven. Volgens de Italiaan is hij opnieuw gedupeerd door Russell. Wat een heerlijke duels vechten de twee uit, nagelbijten ook voor teambaas Toto Wolff.

RONDE 23/68: En ja hoor, Antonelli troeft Russell af en herovert de leiding in Canada! Zijn aanvalsdrift is beloond!

RONDE 21/68: Prachtige duels tussen Russell en Antonelli. De eerste verdedigt, de laatste loert. En ook de strijd om P3, tussen Verstappen en Hamilton, is interessant met het eerste pitwindow in aantocht. De achterstand van Verstappen op Antonelli is inmiddels ruim zeven seconden.

RONDE 16/68: Ook wereldkampioen Norris moet voor de tweede maal de pits in, vanwege een betrouwbaarheidsissue. Wat een dramatische race tot nu toe voor McLaren.

RONDE 14/68: Antonelli plaatst een aanval bij Russell, die zich op zijn beurt ook verremt, maar vooralsnog zonder succes. Oscar Piastri is met zijn McLaren alweer in de pits, ditmaal voor een nieuwe voorvleugel. En we hebben een gele vlag vanwege een incident met Piastri en Albon. Bij de Williams van Albon vallen alle functies uit, zijn race zit erop.

RONDE 12/68: Beide Mercedessen rijden gestaag verder weg van de rest van het veld. Ondertussen is Lando Norris alweer opgerukt naar P9. Max Verstappen probeert Hamilton achter zich te houden.

RONDE 9/68: Max Verstappen verschalkt Lewis Hamilton in bocht 1 en nestelt zich op de derde plek, achter de Mercedessen. De marge met Antonelli op P2 is ruim drie seconden.

RONDE 6/68: George Russell neemt de leiding over van Antonelli. De Italiaan verremt zich vervolgens en knalt bijna op de achterkant van Russell. Dat is een dure fout. En Russell zit al vroeg in de race ineens op rozen, zo lijkt het.

RONDE 3/68: Ook Norris is de pits ingedoken voor nieuw rubber (mediums) en dus heeft Antonelli de leiding in handen, voor respectievelijk Russell, Hamilton en Max Verstappen.

RONDE 1/68: En we zijn onderweg! Lando Norris heeft een wereldstart en pakt op zijn intermediates meteen de leiding. Antonelli ligt na de eerste bochten op P2, voor Mercedes-teamgenoot en polesitter George Russell. Max Verstappen overleeft de eerste bochten ook en ligt al snel op P5, omdat Oscar Piastri meteen de pits induikt om zijn intermediates in te ruilen voor mediums.

Meerdere formatieronden

FORMATIERONDE 3: En we doen nog een bonusrondje! De auto van Lindblad was niet tijdig van de baan.

FORMATIERONDE 2: De start is afgebroken. Er komt een extra formatieronde! Arvid Lindblad krijgt zijn Racing Bulls-bolide op P9 niet aan de praat, zijn auto moet van de baan worden gehaald.

FORMATIERONDE 1: Het druppelt nog steeds lekker door, dus het belooft een mooie race te worden. De coureurs gaan onderweg voor hun formatierondje en we zien dat een aantal coureurs, onder wie beide McLaren-coureurs op de tweede startrij, nu al voor de intermediates kiest, anders voor de softs en de mediums. Max Verstappen heeft voor de zachte compound gekozen.

21.45 uur: De kans op regen tijdens de race ingeschat op veertig procent. Op dit moment miezert het een klein beetje. Moeten de intermediates en wets er aan te pas komen? Klik hier voor de startopstelling voor de GP van Canada.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.