Het is bijna symbolisch. Op het circuit dat de naam draagt van de meest spectaculaire coureur ooit, staat opnieuw Mercedes vooraan. En dat belooft, gezien wat er gisteren gebeurde tijdens de sprintrace, genoeg spektakel. Kimi Antonelli wil maar één ding na de clash met zijn teamgenoot: revanche.

Goed, George Russell vertrekt dus wederom vanaf pole en Antonelli zien we naast hem op P2. Achter hen staan wederom de McLarens opgelijnd van Lando Norris en Oscar Piastri, gevolgd door Lewis Hamilton in de Ferrari op P5. Hamilton wil hier scoren, op het circuit waar hij al zeven keer won.

Max Verstappen vertrekt teleurstellend als zesde. Red Bull heeft het moeilijk dit weekend in Canada, en Verstappen voelde zich niet comfortabel in de auto. Isack Hadjar staat verrassend sterk op P7, vlak voor een gedesillusioneerde Charles Leclerc. Leclerc noemde dit zijn slechtste weekend uit zijn carrière na de kwalificatie.

Arvid Lindblad op P9 bewijst dat Racing Bulls het tempo van het hoofdteam begint te benaderen, en Franco Colapinto maakt het top tien compleet, opnieuw sneller dan teamgenoot Pierre Gasly. Achteraan de startopstelling staan de inmiddels vaste hekkensluiters van 2026: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll en Valtteri Bottas.

De race begint om 22.00 uur Nederlandse tijd en dat is later dan gebruikelijk. Dat heeft alles te maken met de Indy 500 die eerder vandaag verreden wordt. Of het droog blijft in Montreal, is ook nog maar de vraag: donkere wolken pakken zich samen boven het circuit. En dan wordt strategie al snel even belangrijk als startpositie.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.