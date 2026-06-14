Om 15.00 uur doven de lichten voor de GP van Catalonië in Barcelona met George Russell op pole position. Weet hij zich te revancheren voor de mindere resultaten van de laatste tijd of gooit zijn Mercedes-teamgenoot en plaaggeest Kimi Antonelli andermaal roet in het eten? En wat kan Max Verstappen uitrichten vanaf P5 op de baan waar hij vier keer eerder wist te winnen? Volg alle ontwikkelingen via ons liveverslag hieronder.

RONDE 61/66: Kimi Antonelli passeert George Russell! Dit is een morele dreun voor de Brit. Russell valt terug naar P3.

RONDE 53/66: Bij McLaren rekent men op een straf voor track limits voor Antonelli. Norris zit vlak achter Antonelli, die sneller is dan Russell maar er nog niet voorbij komt. Ondertussen profiteert Hamilton optimaal. Zijn voorsprong op Russell is opgelopen tot bijna elf seconden. Verstappen heeft het tempo er ook goed in zitten op P5.

RONDE 48/66: Hamilton heeft een marge van 6,5 seconden op Russell, die nog steeds teamgenoot Antonelli in zijn spiegels ziet.

RONDE 41/66: Red Bull anticipeert meteen en haalt Verstappen naar binnen voor een goedkope pitstop. Hij kan nu op de mediums naar de finish. Ook Hamilton komt naar binnen. Dit zou de Brit van Ferrari weleens de zege kunnen opleveren. Is de stunt in de maak? Stand van zaken: Hamilton, Russell, Antonelli, Norris en Verstappen.

RONDE 40/66: Fernando Alonso staat stil langs de baan en we hebben een virtual safety car. Dit komt Hamilton zeer goed uit. Max Verstappen rijdt op P5. De Spanjaard is na Stroll, Bottas en Hülkenberg de vierde uitvaller.

RONDE 37/66: Ook Antonelli komt naar binnen voor nieuw rubber en komt ook voor Norris (maar achter Russell) terug op de baan. Door beide pitstops leidt Lewis Hamilton nu de race., met ruim 16 seconden voorsprong op Russell.

RONDE 36/66: Russell wordt als eerste van de twee Mercedes-coureurs naar binnen gehaald voor zijn tweede stop, ook vanwege het aanstormende gevaar van Norris en Hamilton achter het Mercedes-duo. Russell komt ruim voor Norris terug op de baan.

RONDE 30/66: Ook Max Verstappen komt naar binnen voor zijn tweede stop. Hij gaat voor de harde compound nu. De stop is slecht trouwens (4,5 seconden), hij komt als zevende terug op de baan. Ondertussen zijn Russell en Antonelli met elkaar in gevecht.

RONDE 28/66: Lewis Hamilton komt naar binnen voor zijn tweede stop en maakt vooral voor Antonelli de weg vrij, die zienderogen inloopt op Russell. Het verschil is geslonken tot 2,7 seconden.

RONDE 23/66: Kimi Antonelli heeft de jacht op Mercedes-teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton geopend. Hij is aanzienlijk sneller. De snelste man van het veld is Charles Leclerc, die in korte tijd het gat met Verstappen aan het dichtrijden is. De mediums werken niet voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull. Ondertussen is Nico Hülkenberg boos op Isack Hadjar met wie hij in duel is vanwege moving under braking.

RONDE 16/66: Charles Leclerc is de laatste van de coureurs in de voorste gelederen die naar binnen gaat. Hij komt terug als zesde op de baan. Stand van zaken nu: Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc en Piastri. Leclerc rijdt ruim acht seconden achter Verstappen, die als enige van de top-zeven op mediums rijdt. De rest heeft voor de harde compound gekozen. Ondertussen is ook voor Valtteri Bottas de race ten einde gekomen.

RONDE 13/66: George Russell komt ook naar binnen voor zijn eerste stop. Datzelfde geldt voor Max Verstappen, die voor de medium banden gaat.

RONDE 12/66: Lewis Hamilton ruilt bij zijn eerste pitstop de zachte banden in voor de harde compound en komt net voor Hülkenberg terug op de baan, dat is een goed getimede pitstop.

RONDE 8/66: Charles Leclerc gaat buitenom voorbij aan Piastri en nestelt zich op P6, achter Verstappen. Isack Hadjar is zich aan het revancheren voor een dramatische start en rijdt inmiddels op P11. Lance Stroll is de eerste uitvaller van de race vanwege een kapotte versnellingsbak.

RONDE 5/66: George Russell neemt meteen wat afstand van Lewis Hamilton op P2, de marge is inmiddels ruim 2,5 seconden. Max Verstappen rijdt nog op P5 tussen de McLarens van Norris en Oscar Piastri. Het wachten is nu al op de eerste pitstops voor de coureurs die voor de softs hebben gekozen.

RONDE 1/66: De race is onderweg, de start verloopt zonder incidenten. Max Verstappen behoudt P5 en zet na de eerste bochten meteen vol druk op Lando Norris op P4. Isack Hadjar heeft wel een slechte start en rijdt nu op P14.

FORMATIERONDE: De auto’s zijn onderweg voor hun formatierondje.

Max Verstappen begint de race op softs, net als Lewis Hamilton op P2. Hun hoop is gevestigd op een goede start met een lange run naar de eerste bocht. George Russell heeft op pole, de tiende van zijn carrière, wel gekozen voor de medium compound. Het is overigens bloedheet in Barcelona: 32 graden Celsius.

De volksliederen hebben geklonken, de race staat op het punt van beginnen met Fernando Alonso die start vanuit de pitlane.

(Later meer)

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP Catalonië in Barcelona

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.