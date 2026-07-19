Kimi Antonelli heeft overtuigend de Grand prix van België op zijn naam geschreven. Voor de Italiaan, die in de slotfase van de race op Spa-Francorchamps moest afrekenen met Charles Leclerc, is het zijn zesde zege van het seizoen. Antonelli’s Mercedes-teamgenoot George Russell viel in de openingsronde uit en dus doet hij opnieuw goede zaken in de WK-stand.

Achter Antonelli en Leclerc legt Max Verstappen na een sterke race vanaf P2 beslag op de derde plaats. Voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull zal dat ook als een serieuze opsteker aanvoelen.

Herbeleef hieronder de GP België 2026:

Het is vooralsnog droog, maar op sommige plekken boven het circuit is het wel zwaarbewolkt. De kans op regen tijdens de race wordt ingeschat op tien procent.

De startgrid is stevig door elkaar gehusseld door gridstraffen voor liefst vijf coureurs, maar de eerste startrij blijft ongewijzigd, met Antonelli op P1 en Verstappen op P2. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull zal meer dan ooit gebrand zijn op een goede start. “Maar normaal gesproken zal ik Kimi niet kunnen bijhouden, of er moet iets vreemds gebeuren. Ik zal vooral in mijn spiegels moeten kijken”, zei Verstappen zojuist tijdens zijn wandeling naar de grid.

FORMATIERONDE: De coureurs zijn onderweg in hun formatierondje. De top-10 start op de medium compound, maar onder andere Lando Norris (P12) en Isack Hadjar (P21) hebben voor de harde banden gekozen en zullen langer doorgaan.

Russell eruit

RONDE 1/44: Max Verstappen pakt na de eerste bochten, nog voor Eau Rouge, de leiding, maar moet een fractie later Antonelli en ook Charles Leclerc voorbij laten. George Russell en Lewis Hamilton raken elkaar. Russell is het kind van de rekening en ligt eruit. Safety Car! Zie hier de video van het incident.

RONDE 2/44: Een aantal coureurs komt naar binnen voor nieuw rubber, onder wie Hadjar, die zelfs tweemaal binnenkomt uit strategische overwegingen (naar mediums, vervolgens terug naar hard). Ondertussen wordt de Mercedes van Russell weggetakeld. Het incident Russell-Hamilton wordt onderzocht door de stewards. De eerste regendruppels worden inmiddels gevoeld.

RONDE 4/44: We racen weer! Antonelli en Leclerc zijn ervandoor, er ontstaat wel meteen een gat richting Verstappen. Hamilton en Piastri vechten om P4.

RONDE 6/44: Verstappen noteert de snelste raceronde, achterhaalt Leclerc en herovert de tweede plek, achter Antonelli. De marge met Antonelli is minder dan een seconde. Top-5: Antonelli, Verstappen, Leclerc, Piastri, Hamilton.

Tijdstraf Hamilton

RONDE 8/44: Leclerc staat onder druk van Piastri. Op Kemmel Straight raken de twee elkaar, met enige schade voor één van de twee auto’s. Vooralsnog kunnen beiden door. Piastri is – terecht – not amused. Hamilton ontvangt een tijdstraf van vijf seconden voor het incident bij de start met Russell.

RONDE 12/44: Max Verstappen moet Kimi Antonelli laten gaan. Het verschil tussen beiden bedraagt inmiddels zo’n twee seconden. En dus moet de Nederlander inderdaad vooral in zijn spiegels kijken, met Leclerc, Hamilton en Piastri kort achter hem. Ondertussen heeft Leclerc het ook met Hamilton aan de stok, weer op Kemmel Straight. Ondertussen is wereldkampioen Lando Norris op de harde band opgerukt naar P6.

RONDE 16/44: Ondertussen komt Lando Norris snel naderbij, hij is met afstand de snelste man op de baan nu en rijdt op P6, nog maar twee seconden achter teamgenoot Piastri. Verstappen rijdt redelijk safe op P2, met een seconde marge op Charles Leclerc.

RONDE 18/44: Max Verstappen komt naar binnen voor zijn eerste pitstop en wisselt naar de harde band. Het is een goede stop. Met deze band moet hij normaal gesproken de race kunnen uitrijden. Verstappen komt terug op P6, ruim achter Norris, met vrije lucht voor hem.

RONDE 19/44: Kimi Antonelli, leider in de wedstrijd, toucheert lichtjes de muur bij het inrijden van de pitlane voor zijn eerste stop. Het blijft zonder gevolgen.

RONDE 20/44: Er is een virtual safetycarsituatie. Leclerc en Hamilton komen allebei naar binnen. Deze VSC komt Ferrari perfect uit. Leclerc komt vóór Antonelli en Verstappen terug op de baan en leidt virtueel de race. Norris nu nog wel op P1 overigens, maar hij moet zijn eerste stop nog maken.

Leclerc leidt

RONDE 23/44: Leclerc is inmiddels ook Norris gepasseerd (die zijn eerste stop nog moet maken) en is nu dus ook officieel de leider in de wedstrijd. Antonelli ligt op ruim twee seconden. Daarachter: Verstappen, Piastri en Hamilton.

RONDE 26/44: Antonelli is ook voorbij aan Norris en kan de jacht op Leclerc beginnen. De achterstand bedraagt drie seconden. Verstappen is de volgende die moet proberen Norris te verschalken. De Brit van McLaren zal overigens niet lang meer wachten met zijn verplichte stop. Verstappen klaagt over de boordradio over de harde banden, die volgens hem niet werken voor de Red Bull.

RONDE 29/44: En ook Max Verstappen is Norris voorbij en grijpt de derde plek. Norris moet nog steeds naar binnen komen. Achter de Brit van McLaren is diens teamgenoot Oscar Piastri een grotere bedreiging voor Verstappen en zijn podiumambities.

RONDE 31/44: En Lando Norris is naar binnen voor nieuw rubber (mediums). Stand aan kop nu: Leclerc, Antonelli, Verstappen, Piastri, Hamilton. Het verschil tussen Verstappen op P3 en Piastri op P4 is een kleine twee seconden. Ondertussen nadert Antonelli leider Leclerc.

RONDE 34/44: Kimi Antonelli herovert de leiding in de race ten koste van Charles Leclerc, die overigens even voor de inhaalactie van de Italiaan gruwelijk in de weg werd gezeten door achterblijver Bottas in zijn Cadillac.

Antonelli onder druk

RONDE 38/44: Antonelli staat nog wel onder druk van Leclerc, die zich vastbijt in de Italiaan. Verstappen ligt stabiel op podiumkoers en heeft bijna drie seconden voorsprong op Oscar Piastri, die inmiddels onder druk staat van Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Ondertussen nog altijd maar drie uitvallers: Russell, Pérez en Stroll.

RONDE 40/44: Lewis Hamilton is Oscar Piastri voorbij. Het verschil met Verstappen bedraagt nu exact vier seconden. Komt er nog een strijd aan om de laatste podiumplaats?

RONDE 44/44: Kimi Antonelli wordt als winnaar afgevlagd en ook Max Verstappen heeft zijn derde podiumplaats van het seizoen binnen. Zijn derde plek is een beloning na een sterke race.

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