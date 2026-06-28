George Russell won zondag de GP van Oostenrijk. Een belangrijke overwinning voor de Brit, die opnieuw naar de tweede plaats in de WK-stand is geschoten. Vanaf pole position wist de Engelsman de race goed te controleren, ondanks een strategisch schaakspel in Spielberg. Max Verstappen en Kimi Antonelli completeerden het podium. De Nederland had zicht op de overwinning, maar kwam een aantal ronden tekort om Russell definitief in te rekenen. Desalniettemin kan Red Bull tevreden zijn; het nieuwe upgradepakket leek zijn vruchten af te werpen voor eigen publiek.

Herbeleef hieronder de GP van Oostenrijk:

Het werd dit weekend al meer dan eens duidelijk, maar ook Oostenrijk wordt geteisterd door een hittegolf. In de aanloop naar de Grand Prix tikt het kwik in Spielberg nog altijd ruim 34 graden Celsius aan. De baantemperatuur bedraagt een zinderende 50 graden. In de aanloop naar het raceweekend werd nog gewaarschuwd voor lokale zomerbuien, maar vooralsnog lijkt het tijdens de hoofdrace droog te blijven. De kans op regen bedraagt slechts 10 procent.

FORMATIERONDE: De coureurs voltooien de opwarmronde en parkeren hun auto’s op de grid. De meeste rijders, onder wie Max Verstappen, starten op de mediumband. Alleen Gabriel Bortoleto (P12) en Carlos Sainz (P17) wagen zich direct aan de zachte rubbers. Pirelli verwacht verschillende tweestoppers in Oostenrijk.

RONDE 1/71: Alle auto’s komen zonder grote problemen de eerste ronde door. George Russell behoudt de leiding bij de start, achter hem verschalkt Lewis Hamilton teamgenoot Charles Leclerc. Kimi Antonelli gaat tot drie keer toe wijd in de bochten. Max Verstappen profiteert en rekent zowel Antonelli als Leclerc in; hij rukt op naar de derde plek.

Drama voor Cadillac

RONDE 5/71: De hitte in Spielberg maakt direct zijn eerste slachtoffers. Valtteri Bottas meldt dat zijn remmen in brand staan en komt de pitstraat ingereden – einde oefening voor de Cadillac-coureur. Sergio Pérez laat niet veel later weten dat er ook bij hem rook ontstaat in de cockpit. Drama voor de Amerikaanse formatie.

RONDE 9/71: Charles Leclerc verliest terrein! De Monegask vertrok vanaf de eerste startrij, maar is inmiddels teruggezakt naar P5. Verstappen trekt ondertussen een gat en nadert de Ferrari van Hamilton. Hij is in alle sectoren sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen. Komt hij de winnaar van de GP van Catalonië voorbij? Russell profiteert van de gevechten achter hem en ligt ruim drie seconden voor op Hamilton.

RONDE 16/71: Verstappen legt Hamilton het vuur aan de schenen. Het levert een spectaculair gevecht op, waarbij de Nederlander héél even tweede komt te liggen, maar de Brit weet goed te counteren. Uiteindelijk komt hij – vlak voor teamgenoot Leclerc – de pitstraat in voor harde banden. Mogelijk mikt Ferrari op een driestopper in Oostenrijker. Russell gaat nog altijd aan kop, Verstappen volgt nu op ruim vijf seconden afstand.

RONDE 23/71: Verstappen maakt zijn eerste pitstop en kiest ook voor de harde banden. Hij heeft niet genoeg tijd goedgemaakt om vóór Hamilton de baan op te komen, maar beschikt nu wel over verser rubber. Russell laat via de boordradio weten dat hij een éénstopper overweegt. Niet veel later maakt ook hij zijn eerste bandenwissel. Kimi Antonelli erft de leiding, Russell, Verstappen en Hamilton completeren de top vier – in opnieuw een fraai duel heeft de Nederlander zijn oude rivaal ingehaald.

Russell, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Piastri, Hadjar, Hamilton, Norris, Lindblad, Lawson.

Virtual safety car

RONDE 27/71: Virtual safety car! De Williams van Carlos Sainz geeft de geest op het rechte stuk bij start-finish. Antonelli maakt net te vroeg zijn eerste pitstop en zakt terug naar P4. Hamilton kiest al voor zijn tweede bandenwissel en komt als zevende de baan op, achter Isack Hadjar. De Ferrari-coureur kiest voor de zachte compound. Als de Williams is geborgen en de baan wordt vrijgegeven, ziet de top-10 er als volgt uit:

RONDE 37/71: Het tempo zit er goed in bij Verstappen. Halverwege de race loopt hij in op George Russell, die opnieuw aan de leiding rijdt. De Red Bull-coureur geeft aan dat de harde band goed aanvoelt en ook de volgende stint op die compound wil rijden. Het verschil bedraagt nog maar twee seconden.

RONDE 45/71: Russell komt naar binnen voor nieuwe harde banden, Verstappen erft de leiding in de Grand Prix. Vooralsnog geen reactie van Red Bull. Verstappen zal dus een paar seconden, zo niet meer, achterstand op Russell oplopen wanneer hij uiteindelijk de pitstraat opzoekt. Lewis Hamilton heeft ondertussen al zijn derde stop gemaakt en is teruggezakt naar P7.

RONDE 50/71: Vooralsnog vooral een strategisch schouwspel in Spielberg. Max Verstappen klaagt over zijn versleten rubbers en komt ook de pitstraat in. Hij komt vanzelfsprekend achter de beide Mercedessen de baan op. Antonelli leidt, maar heeft nog geen tweede stop gemaakt. Het verschil tussen Russell en Verstappen bedraagt ongeveer drie seconden. Tijd om aan te vallen voor de Nederlander.

Strategisch schouwspel

RONDE 52/71: Een éénstopstrategie gaat niet door, ook Antonelli is voor de tweede keer de pitstraat ingegaan. Russell rijdt weer aan kop, met Verstappen op negen seconden afstand. Ondertussen wordt er kort een virtuele safety car gevorderd; er wordt wat puin van de baan geruimd.

RONDE 59/71: Isack Hadjar komt Leclerc voorbij met een fraaie inhaalactie in bocht vier. Niet veel later wordt de Monegask ook ingehaald door Lando Norris; de Ferrari’s gaan niet bijster hard in Oostenrijk. Verstappen heeft het gat naar Russell ondertussen verkleind tot zes seconden.

RONDE 64/71: Verstappen ligt nu vijf seconden achter Russell, maar het lijkt erop dat hij hem niet snel genoeg inhaalt. Antonelli heeft evenmin succes achter Verstappen. De race loopt langzaam op zijn einde.

RONDE 68/71: Verstappen heeft de voorsprong van Russell met nog een seconde verkleind, maar waarschijnlijk komt hij tijd tekort om zijn rivaal te verschalken.

RONDE 71: Max Verstappen moet zich gewonnen geven, George Russell wordt als winnaar afgevlagd in Oostenrijk. In de slotronde verliest de Nederlander nog veel tijd achter achterblijver Fernando Alonso en komt Antonelli binnen één seconde van de Nederlander. Het is echter niet genoeg om de viervoudig wereldkampioen in te halen een één-tweetje voor Mercedes te realiseren.

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