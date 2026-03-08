Isack Hadjar is niet fijn aan zijn tijd als Red Bull-coureur begonnen. De Frans-Algerijnse coureur werd in Melbourne de tweede uitvaller van de GP Australië, nadat thuisheld Oscar Piastri al voor de start van de race crashte. Door een probleem aan de motor kwam Hadjar in de elfde ronde tot stilstand, en was de race voorbij voor de kersverse Red Bull-coureur.

Heel onverwacht was de uitvalbeurt van Isack Hadjar niet voor het team van Red Bull zelf. Teambaas Laurent Mekies was voorafgaand aan de race nog niet geheel tevreden over de bolide en temperde tijdens de testdagen in Bahrein al de verwachtingen. “We zullen heus nog wel wat ongemakkelijke momenten gaan meemaken, waarbij het gat met de concurrentie te groot is, of de auto stilvalt op het circuit, of niet eens de pitbox verlaat”, voorspelde de Fransman achteraf al het lot van Hadjar in Melbourne. “Het hoort erbij, maar we zijn sowieso blij erbij te zijn.”

Bekijk het moment van Hadjar hier:

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.