Max Verstappen kende een indrukwekkende opmars tijdens de allereerste race van het seizoen in Melbourne. De Nederlander begon als twintigste aan de race, maar eindigde op de zesde plek. Toch genoot de viervoudig wereldkampioen niet van de Grand Prix, en dat had alles te maken met het gloednieuwe reglement: ‘In het middenveld gebeurden Mario Kart-achtige dingen’.

Max Verstappen noemde de nieuwe 2026-bolides voor het seizoen al ‘Formule 1-onwaardig’, en vergeleek het besturen ervan met elektrische raceklasse de Formule E. Ook nu dat de eerste race erop zit, is de Nederlander niet veel enthousiaster geworden. “We waren een stuk sneller dan het hele middenveld en zijn daar zonder kleerscheuren doorheen gekomen. Daarna waren er wel heel veel problemen met graining en het remmen”, vertelt Verstappen aan Viaplay. “Ook het sturen voelde niet heel goed. Dus zijn er niet heel veel positieve dingen, om eerlijk te zijn.” Daarnaast stond de Nederlander met een lege batterij aan de start: “Op de een of andere manier liep deze helemaal leeg tijdens de formatieronde.”

Naast de volledige nieuwe bolide staat Red Bull ook voor het eerst met een eigen ontwikkelde motor op de grid dit seizoen. Over de krachtbron was Verstappen enthousiaster. “De snelheid is natuurlijk niet verkeerd. Het is de eerste keer dat we meedoen met onze eigen motor, dus dat betekent dat er wel vermogen in zit. Om helemaal voorin mee te doen is het nog niet genoeg, maar dat is niet ons enige probleem.”

Mario Kart

Zo was het racen onder de nieuwe reglementen volgens de wereldkampioen enorm chaotisch. “Dan haal je op het rechte stuk in en kan je direct terug aangevallen worden”, vervolgt de coureur. “Daar had ik misschien niet zoveel last van, want wij hebben in de bochten wat meer snelheid dan veel andere teams. Maar in het middenveld gebeurden wel Mario Kart-achtige dingen.” Volgens Verstappen is er daarom ook niets positiefs te noemen over deze nieuwe manier van racen. De Nederlander zegt echter nog geen pensioen te overwegen door de nieuwe regels, maar hoopt dat de FIA en F1 gauw met aanpassingen kunnen komen.

