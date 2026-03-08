Max Verstappen heeft de eerste race van het 2026-seizoen afgesloten met een zesde plaats. De viervoudig wereldkampioen begon de Grand Prix achteraan in het veld, maar kon al gauw opklimmen tot de top-tien. Een gevecht met onder meer Lando Norris volgde, al waren zowel de Mercedessen en Ferrari’s – de uiteindelijk top-vier in Melbourne – een maatje te groot. Toch maakt Verstappen zich geen zorgen: ‘Stap voor stap kunnen we competitiever worden’.

Max Verstappen reed tijdens de openingsrace een indrukwekkende inhaalrace. De Nederlander startte noodgedwongen op de twintigste plek na zijn crash in de kwalificatie op de zaterdag in Melbourne, maar eindigde de race in de top-zes. Het leverde hem de eerste eretitel ‘Driver of the Day’ van het nieuwe seizoen op.

“Het was oké”, vat Verstappen zijn race samen voor F1TV. “We hadden wat meer tempo dan de andere teams in het middenveld. Dus het was zaak om zo snel mogelijk aan die auto’s voorbij te komen. Dat is gelukt. Ik heb veel geleerd, vooral van de gevechten”. Verstappen streed meerdere keren met Lando Norris, zijn titelrivaal van 2025, om een plek in de top-vijf. “Dat was wel een positief aspect van dit weekend. Ik reed vaak alleen op de baan rond. De harde banden werkten niet voor ons vandaag. We hadden veel degradatie en veel graining. Daardoor moest ik twee keer een pitstop maken.”

Nog geen zorgen over Mercedes

Verstappen kwam uiteindelijk een ruime 54 seconden achter winnaar George Russell over de finishlijn. “Mijn banden gingen er veel te snel aan”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die zich nog niet al te veel zorgen maakt over het gat naar Mercedes en Ferrari. “Ik kan me er wel zorgen om maken, maar dat doe ik niet. We werken als team samen om het gat te overbruggen, en stap voor stap kunnen we competitiever worden.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.