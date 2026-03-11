Fernando Alonso had in Melbourne de dubieuze eer niet één maar twee keer uit te vallen. De Spanjaard reed na zijn eerste uitvalbeurt nog een paar rondes voor Aston Martin, voordat het team besloot de wereldkampioen definitief uit de race terug te trekken. Volgens topman Mike Krack kende de renstal ook hier problemen, ditmaal met de communicatie: ‘Je hebt zoveel kanalen, en dan gaat er soms iets mis’.

Het was een opmerkelijk gezicht tijdens de GP Australië: Fernando Alonso die niet één, maar twee keer uitviel tijdens de race. In ronde vijftien riep Aston Martin de Spanjaard al naar binnen om de bolide uit de race te halen. Een paar minuten later reed Alonso echter weer op de baan rond, met een achterstand van elf rondes op de rest van het veld. Aston Martin besloot vervolgens de Spaanse vedette alsnog definitief de race niet te laten afmaken.

Mick Krack – tegenwoordig Chief Trackside Officer bij het team – geeft toe dat de communicatie rondom de twee uitvalbeurten van Alonso rommelig verliep. “De eerste pitstop in ronde elf was al rommelig”, vertelde hij na de race tegen de aanwezige media. “Dat kwam niet vanuit de garage, maar vanuit ons aan de pitmuur. De communicatie verliep niet echt goed. Je hebt zoveel kanalen, en dan gaat er soms iets mis. Een van de dingen die we moeten erkennen, is dat we dit nog niet vaak hebben gedaan. Dat is iets waar we in de toekomst aan moeten werken.”

Onderdelen behouden

Uiteindelijk maakte zowel Alonso als Lance Stroll de openingsrace in Melbourne niet af. Aston Martin besloot om prioriteit te geven aan het behoud van de onderdelen, en daarom de auto’s terug te trekken. “Uiteindelijk is het algemeen bekend dat we niet rijk zijn aan onderdelen”, zei Krack. “Er viel niet veel te winnen vanuit onze positie, en we hebben samen het besluit genomen om de onderdelen te behouden.” Of de race in China veel beter zal gaan voor het Britse team is nog de grote vraag. Honda-topman Koji Watanabe benadrukte dat de kwestie pas voor de GP Japan, na de race in Shanghai, opgelost moet zijn.

