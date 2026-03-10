Motorleverancier Honda heeft bevestigd dat de maatregelen om de vibraties van de krachtbron te verhelpen pas op zijn vroegst tijdens de GP van Japan worden geïntroduceerd. Dat betekent dat Aston Martin opnieuw een zware beproeving tegemoetgaat tijdens het aankomende sprintweekend in China. Tijdens de openingsrace in Australië liepen coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll al tegen ernstige problemen aan.

Teambaas Adrian Newey had de problemen voorafgaand aan het seizoen al blootgelegd: hij waarschuwde dat de vibraties niet alleen het chassis en de betrouwbaarheid aantasten, maar via het stuurwiel zelfs tot zenuwschade bij de coureur konden leiden. Gedurende het weekend kwam de ernst van de situatie pas echt aan het licht; door de problemen in de Honda-krachtbron liet Lance Stroll de derde vrije training en de kwalificatie aan zich voorbij gaan. In de race moest hij bovendien ellenlange pitstops maken om de AMR26 in leven te houden; uiteindelijk kwam hij met een achterstand van liefst 15 ronden over de eindstreep. Teamgenoot Fernando Alonso haalde de finish niet; hij strandde na 21 ronden.

Nieuw sof in China

Koji Watanabe, voorzitter van de racetak van Honda, benadrukt dat de kwestie vóór de thuisrace van Honda in Japan opgelost moet zijn. De aankomende Chinese GP belooft dus opnieuw een sof te worden voor Aston Martin. “Op dit moment hebben we nog niet besloten wat te doen”, gaf Watanabe toe tegenover de Japanse media. “Het is duidelijk dat we eerst grondige maatregelen moeten implementeren voor Suzuka. We moeten ervoor zorgen dat het team de motor probleemloos kan gebruiken.”

LEES OOK: Cynische Stroll kon niet racen in Melbourne: ‘Heb gewoon rondjes gereden’

“In Sakura (Honda’s motorfaciliteit, red.) wordt dag en nacht gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, maar tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat we de samenwerking met Silverstone (hoofdkwartier van Aston Martin, red.) verder versterken. Daarin neem ik mijn verantwoordelijkheid”, aldus de Japanner. “We hebben ons personeelsbestand in principe genoeg versterkt, maar naar aanleiding van deze race moeten we nadenken over hoe we nóg beter kunnen samenwerken.” Hij voegde eraan toe: “We moeten de ontwikkeling versnellen, en dat betekent niet alleen het vermogen van de aandrijflijn verhogen. Het gaat erom hoe we die samen met de auto ontwikkelen en versnellen. We willen als één team samenwerken.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.