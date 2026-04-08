Sergio Pérez is teleurgesteld door de tegenvallende prestaties van Aston Martin. Doordat Adrian Newey dit seizoen voor het eerst de touwtjes in handen heeft bij het Britse team, had de Mexicaan – die bij Red Bull met de topontwerper samenwerkte – niet verwacht dat Aston Martin met Cadillac in de achterhoede zou vechten. ‘Ik hoopte dat Fernando zou strijden om de topposities’, zegt Pérez, die de gevechten met de Spanjaard wel waardeert.

Sergio Pérez reed voor zijn tijd als Cadillac-coureur jarenlang in dienst van Red Bull. De Mexicaan werkte bij de Oostenrijkse renstal samen met topontwerper Adrian Newey; het brein achter onder meer de dominante RB19. In deze Red Bull-bolide wonnen coureurs Max Vertappen en Sergio Pérez 21 van de 22 Grands Prix in 2023, al was de Mexicaan wel maar verantwoordelijk voor twee van deze zeges.

Sinds die tijd verruilde Newey Red Bull voor Aston Martin, en ging Pérez na zijn ontslag bij de Oostenrijkers aan de slag bij Cadillac. Beide teams bezetten na drie Grands Prix echter de laatste plaatsen in het constructeurskampioenschap; een plek die Pérez helemaal niet had verwacht voor de Britse renstal. “De waarheid is dat ik dit nooit had verwacht. Ik hoopte dat Fernando (Alonso, red.) zou strijden om de topposities,” vertelt de Cadillac-coureur tegen DAZN.

Strijd met Alonso

“Ik had echt vertrouwen in het project met Adrian Newey, met wie ik bij Red Bull en ook bij Honda heb samengewerkt”, voegt hij eraan toe. “Dit zijn de verrassingen die de Formule 1 je voorschotelt.” Voor Pérez zelf zit er wel een klein voordeel aan de mindere prestaties van Aston Martin in 2026 tot nu toe, zo geeft hij eerlijk toe. “Bovendien, als we race na race met Fernando strijden, zullen we ons in ieder geval niet vervelen en zullen we het zelfs naar onze zin hebben”, concludeert hij.

