De FIA begint aankomende donderdag, 9 april, aan de eerste meeting in een reeks om het controversiële 2026-reglement te bespreken. De nieuwe regels waren tijdens de eerste drie Grands Prix al vaker een discussiepunt in de paddock, maar de roep om reglementswijzigingen werd helemaal luid na de zware crash van 50G van Oliver Bearman op Suzuka. De meeting van aankomende donderdag zou echter vooral een voorbereiding zijn op een grotere vergadering op maandag 20 april.

De eerste drie Grands Prix zijn gereden, maar het nieuwe Formule 1-reglement is nog niet geliefd bij alle coureurs. Zeker na de zware crash van Oliver Bearman op Suzuka, pleitten meerdere coureurs – onder wie Carlos Sainz en Max Verstappen – voor reglementsaanpassingen. De FIA reageerde na de GP Japan met de aankondiging dat er een reeks bijeenkomsten zouden komen waarin het 2026-reglement centraal staat.

De FIA voegt nu daad bij het woord en houdt tijdens de voorjaarsstop meerdere meetings om potentiële regelveranderingen te bespreken, te beginnen met de vergadering op donderdag 9 april. Technisch directeurs van de FIA en de teams en de motorleveranciers komen dan voor het eerst virtueel samen, om onder meer de data van de eerste Grands Prix te analyseren. Aanpassingen voor de korte termijn staan tijdens de vergadering, geleid door FIA-topman Nikolas Tombazis, naar verluidt centraal. Deze reglementswijzigingen kunnen eventueel al tijdens de GP Miami geïmplementeerd worden. Naast de veiligheid is de verwachting dat de FIA ook het controversiële energiebeheer onder de nieuwe F1-regels zal bespreken.

Volgende stappen

Echt grote veranderingen worden nog niet verwacht na deze eerste samenkomst. De meeting is naar verluidt meer een voorbereiding op de grotere vergadering van maandag 20 april. Dan zullen naar verluidt de teambazen samen met de FIA en F1-topmannen stemmen over voorgestelde aanpassingen. Vervolgens moet er nog definitieve goedkeuring worden gevraagd aan de FIA World Motor Sport Council.

