Lance Stroll denkt niet dat de problemen aan de AMR26 van Aston Martin alleen maar komen door de Honda-motor. De krachtbron van de Japanse motorleverancier lag dit seizoen al geregeld onder een vergrootglas, doordat de Britse renstal al sinds de testdagen worstelt met hevige trillingen aan de motor. Volgens Stroll is echter niet alleen de krachtbron een struikelblok voor Aston Martin in de jacht naar meer betrouwbaarheid en competitiviteit: ‘Het is een combinatie van factoren’.

Aston Martin staat na drie Grands Prix op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap, één plekje lager dan nieuwkomer Cadillac. De coureurs – Fernando Alonso en Lance Stroll – hebben meer races vroegtijdig moeten beëindigden dan dat ze uitreden, vooral door de problemen aan de Honda-motor. Zo veroorzaakte de krachtbron al sinds de testdagen ‘hevige trillingen’, waardoor Alonso in China zelfs na 35 rondes zijn race moest staken. “Ik had moeite om mijn handen en voeten te voelen”, vertelde de coureur naderhand.

Zijn teamgenoot Lance Stroll denkt echter niet dat alle problemen bij Aston Martin alleen maar door de krachtbron komen. “Ik denk dat het een combinatie is van de krachtbron en de auto,” legde hij de oorzaak achter de problemen van zijn team uit op Suzuka. “We verliezen zeker enorm veel tijd op de rechte stukken, maar in de bochten zijn we ook niet bepaald de snelste. Het is dus een combinatie van factoren.”

‘Plan voor de komende maanden’

Volgens Stroll heeft Aston Martin inmiddels een plan van aanpak, maar is het nog de vraag hoe effectief deze zal zijn. “Ik bedoel, vooruitgang in de F1 gaat nooit snel genoeg”, aldus Stroll. “Dus op dit moment is er geen vooruitgang, omdat we in China zijn geweest en daarna meteen naar Japan zijn gegaan. We hebben zo nog niet veel tijd hebben gehad om dingen aan de auto te testen qua ontwikkeling. Maar we hebben een plan voor de komende maanden. Wat dat oplevert qua rondetijd, zal de tijd leren.”

