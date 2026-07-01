Adrian Newey is voor Aston Martin een van de belangrijkste troeven in de ontwikkelingsstrijd. Na een dramatische seizoensstart rijdt het team stijf achteraan, maar rond de zomerstop rekenen de Britten op een verlossend upgradepakket, mede dankzij de expertise van Newey, die de kampioenschappen jarenlang aaneenreeg bij Williams, McLaren en Red Bull. De gevierde Brit kampte de afgelopen periode echter met gezondheidsproblemen – in de aanloop naar de Britse GP geeft hij een update.

In de eerste races liep Aston Martin tegen grote problemen aan, mede door de gebrekkige Honda-krachtbron. Hardnekkige trillingen leidden tot fysiek ongemak bij de coureurs en zorgden bovendien voor betrouwbaarheidsproblemen. Het team is nog steeds hekkensluiter in de Formule 1, maar kijkt uit naar een omvangrijk upgradepakket, dat mogelijk al tijdens de Hongaarse GP wordt geïntroduceerd. Verschillende bronnen spreken van een ‘B-spec-auto’, wat zou duiden op een volledig nieuwe AMR26.

Ontwerper Adrian Newey, die tegenwoordig ook de taken van teambaas vervult, is verantwoordelijk voor het ontwerp. De Brit kijkt echter terug op een ‘moeilijke periode’ – door gezondheidsproblemen werd hij spaarzaam in de paddock gespot. “Het gaat nu goed met me, maar het was een moeilijke periode”, zei hij in een interview op de officiële Aston Martin-website.

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“Eerlijk gezegd was ik vorig jaar niet helemaal mezelf. Ik moest mijn gezondheid en werk veel beter op elkaar afstemmen. Het team heeft de situatie ongelooflijk goed aangepakt. Ik heb een goede relatie met de ingenieurs behouden en ik denk niet dat het grote problemen heeft veroorzaakt. Dit laat zien hoe flexibel en behulpzaam iedereen hier is.”

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