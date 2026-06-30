Adrian Newey staat uitgebreid stil bij alle problemen waar zijn renstal Aston Martin tot nu toe in het 2026-seizoen te maken heeft gehad. Volgens de oud-Red Bull-ingenieur begon de renstal eigenlijk te laat met het ‘serieus’ bouwen van de 2026-bolide, waardoor het team al bij de seizoenstart ‘enkele maanden’ achterliep op de concurrentie. Vervolgens stapelden de problemen aan de AMR26 zich op: “Alles wat mis kon gaan, ging ook mis”.

Adrian Newey begon in maart 2025 aan zijn baan bij Aston Martin, maar tot nu toe pakt het nieuwe avontuur nog niet goed uit voor de tegenwoordige teambaas. De Britse renstal rijdt steevast achteraan de grid tijdens races, en alleen Fernando Alonso kon tijdens de GP Monaco één WK-puntje pakken voor het team.

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Newey blikt nu terug op de tumultueuze seizoenstart van zijn team. “Zowel wat het chassis als de krachtbron betreft, hebben we vanaf het begin al een achterstand gehad”, vertelt de teambaas aan de officiële website van Aston Martin. “Achteraf gezien hebben we waarschijnlijk te hoge verwachtingen van onszelf gehad – en natuurlijk mag je nooit vergeten tegen welke kwaliteit je het op de startgrid opneemt.”

‘Meteen maanden achterstand’

Volgens de oud-Red Bull-ingenieur begon Aston Martin eigenlijk te laat aan de bouw van de 2026-bolide. “We zijn pas halverwege maart 2025 serieus aan de auto voor 2026 gaan werken en hadden pas halverwege april een model in de windtunnel. Daardoor liepen we enkele maanden achter op onze rivalen – en dat is een enorme achterstand om in te halen.”

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Daarnaast legt Newey uit hoe het oplossen van de problemen aan de AMR26 – met name de hevige trillingen – weer een nieuwe probleem veroorzaakte – overgewicht. “Als je onder tijdsdruk ontwerpt, is het gewicht het eerste dat eronder lijdt, omdat je geen tijd hebt om alles grondig te optimaliseren”, vervolgt de teambaas. “Op aerodynamisch vlak hebben we ook een gewaagde koers gekozen – waar ik grotendeels de drijvende kracht achter was – zonder de luxe om meerdere concepten grondig te onderzoeken, omdat de tijd tegen ons werkte. Dit heeft wel uitdagingen met zich meegebracht die we niet hadden voorzien.”

‘Alles wat mis kon gaan, ging ook mis’

Aston Martin heeft voorafgaand aan het seizoen bijna geen testkilometers kunnen rijden – problemen tijdens de testdagen in Bahrein hield de AMR26 lange tijd in de garage – waardoor Newey schrok van de prestaties tijdens de openingsrace in Australië. “Melbourne was de wake-upcall. Vanwege diverse problemen met de krachtbron was onze eerste echte rit eigenlijk pas tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Australië”, vertelt hij tot slot. “Je kent het gezegde wel: ‘Als het regent, giet het’, en dit is zo’n klassiek geval waarbij het leek alsof alles wat mis kon gaan, ook daadwerkelijk misging.”

Newey kondigt wel meteen aan dat Aston Martin voor de GP Hongarije een grote upgrade zal meenemen. “We hebben een nieuwe neus ontwikkeld en de aerodynamische oppervlakken grondig herzien”, vertelt hij. “Hoewel de basisstructuur dus vergelijkbaar is, gaat het om een omvangrijk aerodynamisch pakket in combinatie met een aanzienlijke gewichtsvermindering. Het doel is om zo dicht mogelijk bij de gewichtslimiet te komen.”

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