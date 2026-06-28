Aston Martin eindigde tijdens de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk opnieuw stijf onderaan. Fernando Alonso en Lance Stroll claimden respectievelijk P21 en P22 op de startgrid. De Spanjaard moest bijna drie seconden toegeven op Kimi Antonelli, de snelste coureur in Q1, en bijna één seconde op naaste rivaal Cadillac. Desalniettemin was Alonso opvallend positief over de ontwikkeling van zijn AMR26.

“We komen dichterbij”, klonk het over de boordradio terwijl Alonso zijn bolide terug naar de pitstraat stuurde. “Ik denk dat we binnen het team dit weekend met een aantal uitdagingen te maken hebben gehad, misschien door de hoogte, een ander circuit en het hoge energieverbruik”, lichtte hij later toe tegenover de media. “Sinds VT1 hebben we enorme stappen gezet op het gebied van rijeigenschappen, terugschakelen, opschakelen en energieconsistentie. Ik denk dat de energieafgifte in het eerste deel van het jaar wat inconsistent was, waardoor je in de kwalificatie telkens net een andere auto had.”

“Daar hebben we veel nadruk op gelegd”, vervolgde hij. “Dit was de eerste kwalificatie van het jaar waarin ik alle drie de runs dezelfde energieafgifte had. Dat stelde me in staat om eindelijk de grenzen in de bochten op te zoeken.” Die vooruitgang stemde Alonso tevreden.

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“Ja, we staan achteraan, ook achter onze grootste concurrent Cadillac“, gaf de tweevoudig wereldkampioen toe. “Zij hebben een grote stap voorwaarts gezet met hun upgrades. Maar het team werkt nog steeds alsof we voor punten en podiumplaatsen strijden”, onderstreepte Alonso. “Het is heel makkelijk om gedemotiveerd te raken als je elk weekend achteraan eindigt, maar binnen het team geeft niemand op; er wordt keihard gewerkt om de auto in elke sessie een beetje beter te maken. Als coureur werkt dat ook motiverend. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik zo positief ben”, besloot hij.

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