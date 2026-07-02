Aston Martin liep in de eerste races van het seizoen tegen grote problemen aan. De AMR26 werd geplaagd door hardnekkige trillingen vanuit de Honda-krachtbron, wat leidde tot fysiek ongemak bij de coureurs en meerdere uitvalbeurten. Het lek is inmiddels boven, al ontbreekt het Aston Martin nog steeds aan de nodige competitiviteit. Topontwerper en interim-teambaas Adrian Newey legt uit wanneer de alarmbellen echt gingen rinkelen.

“In Melbourne werd de omvang van de ramp pas echt duidelijk”, aldus Newey in een interview op de officiële Aston Martin-website. “Er speelden diverse problemen met de motor. Onze eerste echte test was eigenlijk de derde vrije training van de GP van Australië. Daarvoor, in Barcelona en tijdens de eerste tests in Bahrein, brachten we te veel tijd door in de pitstraat om de motor op orde te krijgen en deze goed te integreren in het chassis en de versnellingsbak.”

‘Alles ging fout’

Dat ging niet van een leien dakje, zo werd al snel duidelijk. “Het is een van die klassieke gevallen waarin het leek alsof alles wat mis kon gaan, ook misging”, gaf Newey openlijk toe. “Maar nadat we de eerste schok van de situatie hadden verwerkt, reageerde het team heel positief”, vervolgde hij optimistisch. “Dat is wat me het meest is bijgebleven. De hele groep stond verenigd achter twee duidelijke prioriteiten: ten eerste weer op schema komen met een groot upgradepakket vóór de zomervakantie; ten tweede een solide basis leggen voor de toekomst.”

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Bovendien is het hele team extreem gemotiveerd om Aston Martin weer op de rails te krijgen. “Als je ’s avonds over het fabrieksterrein loopt, zie je de lichten nog steeds branden”, besloot de teambaas trots. “Mensen werken tot laat, er heerst een enorme motivatie en een echte vastberadenheid om te bewijzen dat we het kunnen.”

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