Fernando Alonso heeft opnieuw hard uitgehaald naar de F1-reglementen voor 2026. In aanloop naar de GP van Groot-Brittannië vreest de Spaanse vedette dat het iconische circuit in veel opzichten zijn karakter verliest door de nieuwe bolides. Eerder dit seizoen vergeleek hij de snelle bochten op Suzuka al met ‘oplaadstations’ voor de auto; in Silverstone gebruikt hij opnieuw diezelfde bewoording.

“Ik denk dat de volgende twee races – Silverstone en Spa – een heel andere ervaring zullen zijn dan wat we gewend zijn”, aldus Alonso tegenover de media in Engeland. “Het waren in het verleden prachtige circuits, vooral met de ground-effectauto’s. Ik denk dat Silverstone in dat opzicht waarschijnlijk het beste circuit was; het leende zich perfect voor die generatie auto’s.” Met de nieuwe bolides voor 2026, waarin de nadruk sterk op energiebeheer ligt, zal dat volgens de tweevoudig wereldkampioen veranderen.

‘Trieste bedoening’

“Dit jaar wordt het heel anders en niet leuk om in die auto’s te rijden”, verzuchtte hij teleurgesteld. “Als ik naar de simulaties kijk, denk ik dat het een trieste bedoening wordt, zowel voor de coureurs als voor de toeschouwers.” De lay-out van het circuit biedt relatief weinig mogelijkheden om de batterij op te laden, wat volgens veel coureurs zal leiden tot overmatig superclipping. Het gebrek aan vermogen maakt met name de snelle bochten een stuk minder spectaculair.

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Op Silverstone geldt de combinatie van Maggotts, Becketts en Chapel als een van de meest iconische secties van het circuit. “Een laadstation”, noemde Alonso dit gedeelte van de baan. Bovendien is het verlies aan vermogen in de bochten volgens hem frustrerender dan wanneer dit op het rechte stuk gebeurt. “Je herinnert je die bochten als zeer uitdagend; je voelde de G-krachten, wat het fysiek zwaar maakte. Maar nu gaat het allemaal veel langzamer. Daarbij heb je meer last van luchtweerstand én meer rolweerstand van de banden. In de bochten is het effect van superclipping dus eigenlijk dubbel zo groot.”

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