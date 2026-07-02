Na het grote succes van de LEGO Drivers’ Parade in Miami – wat onvermijdelijk toch een soort van race werd tussen de coureurs – is de geliefde speelgoedfabrikant terug met een volgende uitdaging: in Silverstone alle 22 coureurs een eigen LEGO-auto geven. “Dit is misschien wel de eerste keer dat de coureurs in precies dezelfde auto’s aan een race beginnen”, vertelt LEGO-senior projectmanager Marcel Stastny.

De LEGO-auto’s zijn terug op het circuit! De Deense speelgoedfabrikant onthulde op de donderdag voor de GP Groot-Brittannië met welke scheurijzers de coureurs dit keer tijdens de Drivers’ Parade het circuit van Silverstone onveilig mochten maken, voordat ze aan de daadwerkelijke race beginnen. De grote verrassing én gelijk de grootste uitdaging voor de ingenieurs en ontwerpers van de LEGO Groep: ditmaal zijn het 22 verschillende mini-karts.

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“De vorige keer in Miami hebben we tien auto’s gemaakt, en toen was het tijdschema al erg strak”, vertelt Jonatan Jurion, senior designer bij de LEGO Groep. “Dit keer hadden we evenveel tijd, maar moesten we twee keer zoveel auto’s maken. Vanuit ontwerpoogpunt was de grootste uitdaging het precies inpassen van de stenen en het bepalen van de verhoudingen van de auto. Het moest eruitzien als LEGO, maar ook F1-DNA hebben.”

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First look 👀



The LEGO Minicars that our drivers will be piloting at Sunday's Drivers' Parade!

#F1 #BritishGP @LEGO_Group pic.twitter.com/f2oHnDAIXT — Formula 1 (@F1) July 2, 2026

Een groot verschil met de Formule 1 is echter wel dat de 22 auto’s precies gelijk zijn. Iets wat in de koningsklasse zelf met de huidige upgradestrijd bijna ondenkbaar zou zijn. “Het zijn volledig gelijkwaardige auto’s”, legt Jurion uit. “Misschien is het zelfs de eerste keer dat ze in gelijkwaardige bolides racen.”

Dat de LEGO-variant niet een-op-een gelijk is met een Formule 1-auto komt ook deels doordat de LEGO Groep zelf een heel ander doel in gedachte heeft voor de coureurs dan de renstallen. “Een F1-auto is totaal anders, dat is een heel andere wereld”, aldus LEGO-senior projectmanager Marcel Stastny. “Deze mini-karts zijn gemaakt om plezier te brengen, zowel voor de coureurs als voor alle fans.”

‘Hoop dat de coureurs de auto’s weer heelhuids terugbrengen’

De teams zelf boden de LEGO Groep ook voor de tweede Drivers’ Parade op rij een helpende hand. De renstallen hielpen vooral met de livery. Iedere coureur krijgt op zondag een exemplaar in dezelfde kleurstelling als zijn eigen team. “Er was weer sprake van een uitstekende samenwerking”, vervolgt Stastny. “Dankzij de geweldige ervaring die we vorig jaar hadden, verliep alles dit jaar heel soepel.”

De hoop van de ontwerpers is dan ook vooral dat de coureurs veel plezier beleven aan hun tweede LEGO Drivers’ Parade aankomende zondag op Silverstone. “En ik hoop dat de coureurs de auto’s weer heelhuids terugbrengen”, lacht Jurion. “Eerlijk gezegd vind ik het geweldig dat we elke coureur een eigen auto kunnen geven, want de vorige keer moesten ze er nog één delen. Dus moge de beste winnen”.

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