Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft zich nadrukkelijk achter FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem geschaard. De 94-jarige Brit, die jarenlang samenwerkte met eerdere FIA-voorzitters Jean-Marie Balestre, Max Mosley en Jean Todt, is onder de indruk van de koers die de Emirati vaart. Daarbij sprak Ecclestone ook zijn steun uit voor een mogelijke terugkeer van atmosferische motoren in de Formule 1.

Mohammed Ben Sulayem kwam de afgelopen jaren steeds vaker in opspraak. In de aanloop naar de GP van Oostenrijk lag hij nog onder vuur, nadat zijn voorstel om de termijnlimiet voor het voorzitterschap te schrappen was aangenomen. Ecclestone heeft echter geen kwaad woord over voor de Emirati. “Ik probeer iets te bedenken wat hij verkeerd heeft gedaan”, aldus de Engelsman tegenover de media in Oostenrijk. “Het is geen gemakkelijke opgave om te doen wat hij doet, en ik denk dat hij probeert alles eerlijker en moderner te maken.”

“Helaas kun je, zoals met alles, niet altijd honderd procent gelijk hebben, maar ik zie niets wat hij tot nu toe heeft gedaan dat hij niet had moeten doen. Er zijn wel een paar dingen waarvan ik hoop dat hij ze in de toekomst nog zal doen.” Toen hem werd gevraagd welke veranderingen hij graag zou zien, wees Ecclestone direct naar de motoren. “Een drielitermotor. Het maakt me niet uit of het een V8, een V10 of een V12 is. Ik denk dat iedereen daar tevreden mee zou zijn. Dat zou de juiste keuze zijn. Max Verstappen had ook gelijk met zijn kritiek”, voegde Ecclestone eraan toe. “Ik denk dat de huidige reglementen overbodig zijn. En dat is waar Max over klaagde.” Tegelijkertijd erkende hij dat een dergelijke koerswijziging niet eenvoudig zal worden. Toch verkondigde Ben Sulayem tijdens het raceweekend in Miami dat de Formule 1 op zijn vroegst in 2030 weer met grotere motoren zou kunnen rijden.

‘Doet het fantastisch’

Ecclestone prees Ben Sulayem tevens voor het financiële herstel van de FIA, die na een verlies van 24 miljoen euro in 2021 inmiddels weer winstgevend is. “Hij had een moeilijke taak”, vervolgde hij. “Hij erfde zaken die hij niet zelf in gang had gezet en kreeg daardoor weinig bewegingsvrijheid. Bovendien werd hij verkozen om iets te doen waarvan hij aanvankelijk niet precies wist wat hem te wachten stond. Vervolgens heeft hij uitgezocht wat wel en niet werkte, en ik denk dat hij het fantastisch heeft gedaan.”

LEES OOK: ‘George Russell niet geliefd, maar hij is geen slecht mens’

“Financieel gezien brengt hij de FIA terug naar de positie waarin de organisatie al veel eerder had moeten verkeren”, vervolgde de voormalig F1 Supremo lovend. “vervolgde de voormalig F1 Supremo lovendvervolgde de voormalig F1 Supremo lovendOp de vraag van Motorsport.com of F1 bang moet zijn Verstappen te verliezen, antwoordde Ecclestone: “Ik bedoel, hij had gelijk met zijn kritiek. Ik denk dat de reglementen niet nodig waren om te doen wat er is gedaan. En dat is waar Max over klaagde.”

Er is geen enkele reden waarom het verkeerd zou zijn als de FIA geld verdient. Ze hebben een organisatie draaiende te houden en daar zijn financiële middelen voor nodig. Bovendien gebruiken ze dat geld ook om de aangesloten clubs te ondersteunen. Hij doet dit niet voor persoonlijk gewin; hij probeert simpelweg het beste voor de sport te doen.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.