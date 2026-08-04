Flavio Briatore heeft onthuld dat hij samen met de huidige Amerikaanse president Donald Trump aan de basis stond van een plan om een F1-race te organiseren in New Jersey. De voormalig Renault-teambaas en huidige topadviseur van Alpine bracht Trump in contact met toenmalig F1 Supremo Bernie Ecclestone om de koningsklasse naar de regio rond New York te brengen. Uiteindelijk strandde het project door een gebrek aan interesse vanuit het Amerikaanse publiek.

Tegenover The Race vertelde Briatore dat hij na het mislukken van de samenwerking tussen Indianapolis en de Formule 1 in 2007 op zoek ging naar nieuwe mogelijkheden voor een Amerikaanse Grand Prix. Daarbij schakelde hij de hulp in van Trump, die destijds vooral bekendstond als ondernemer en promotor. “Natuurlijk had Donald (Trump, red.) geen verstand van Formule 1, maar hij is een geweldige promotor”, aldus Briatore. “Hij promootte destijds boksen, hij promootte eigenlijk alles in Las Vegas – de lijst is eindeloos.”

Briatore bracht Trump indertijd in contact met Ecclestone om de mogelijkheden voor een race in de omgeving van New York te bespreken. “Ik heb Donald met Bernie (Ecclestone, red.) laten praten. Ik was in Donalds kantoor. We maakten een video met Bernie om te bepalen wat de beste locatie in de regio New York zou zijn.” Trump zou uiteindelijk New Jersey hebben aangewezen als de meest geschikte locatie. “Donald vertelde ons dat New York om talloze redenen erg moeilijk was, maar dat New Jersey de beste plek was. Dus Bernie begon met twee of drie verschillende mensen te onderhandelen over een F1-race in New Jersey.”

Formule 1 verovert Amerika

Het plan leek aanvankelijk serieus vorm te krijgen. Sebastian Vettel en David Coulthard reden zelfs een promotionele ronde op het geplande stratencircuit bij Port Imperial, maar de race werd meerdere keren uitgesteld en verdween uiteindelijk van de kalenderplannen. Briatore wijst erop dat de Formule 1 in die periode nog geen grote populariteit genoot in de Verenigde Staten. “Het is ons nooit gelukt, omdat de Formule 1 niet als iets bijzonders werd beschouwd. Je hebt het over NASCAR, je hebt het over IndyCar, dat is een compleet andere wereld. De Formule 1 werd helemaal niet gewaardeerd.”

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Volgens Briatore heeft Liberty Media, dat de Formule 1 in 2017 overnam van Ecclestone, de sport in de Verenigde Staten volledig veranderd. “Nu ga je naar Amerika, naar Miami, en komen er een half miljoen mensen opdagen. Ook Austin en Vegas zitten vol. Je ziet, de Formule 1 verandert drastisch. Bij elke race zitten de tribunes vol, weer of geen weer.” De Italiaan benadrukt vooral de commerciële omslag onder de nieuwe eigenaar. “Liberty is veel opener”, merkte hij op. “Bernie was erg streng, erg terughoudend in het zakendoen. Liberty heeft de commerciële kant volledig opengesteld. Marketingtechnisch is alles mogelijk.”

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